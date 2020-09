Schwerpunkt Strafbare Pornografie: So geht man in Zug präventiv dagegen vor Der Konsum von strafbarer Pornografie steigt in anderen Kantonen frappant – vor allem bei Jugendlichen. Im Kanton Zug setzt man in Sachen Prävention auf Vertrauenspersonen. Tijana Nikolic und Vanessa Varisco 01.09.2020, 05.00 Uhr

Smartphones erleichtern den Zugang zu illegaler Pornografie. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. August 2020)

Ordinäre Akte mit Tieren, Geschlechtsverkehr mit Kindern oder übermässige Gewalt in sexuellen Handlungen: Diese Art der Pornografie ist gemäss Strafgesetzbuch verboten. Nichtsdestotrotz wird sie auch in der Schweiz immer wieder konsumiert. Gerade Minderjährige geraten häufiger in Kontakt mit illegaler Pornografie.

Wie im «Tages-Anzeiger» kürzlich zu lesen war, wurde 2019 im Kanton Zürich gegen 278 Jugendliche ein Strafverfahren wegen Besitz von Pornografie eröffnet und damit gegen dreimal so viele Minderjährige wie noch im Jahr davor. Im Kanton Zug ist die Situation nicht ganz so prekär: Laut dem Mediensprecher der Zuger Polizei Frank Kleiner wurden 2019 acht Straftaten von Jugendlichen wegen verbotener Pornografie registriert. Im Jahr davor waren es sechs. Wie alt diese jugendlichen Beschuldigten sind, kann nicht genauer ausgeführt werden, denn:

«Es wird keine Statistik zum Alter der Beschuldigten geführt.»

Wie werden solche Filme unter Jugendlichen überhaupt verbreitet? «Die Gründe für die Verbreitung sind vielseitig», erklärt Kleiner. Zum einen wurde der Zugang erleichtert: Im Klassenchat kann beispielsweise leicht ein Schmuddelfilmchen geteilt werden, in dem eine Frau mit einem Pferd sexuelle Handlungen vollzieht. «Einer der Gründe ist aus unserer Sicht sicher auch der Smartphone-Boom der letzten Jahre», fügt Kleiner an und ergänzt: «Erfahrungsgemäss werden die Jugendlichen praktisch wie von alleine berieselt.»

Die verbotenen Videos würden dort durch die Chats geschickt. Wissen denn die Jugendlichen, dass es sich dabei um verbotene Inhalte handelt? Gemäss Kleiner teils ja. «Es scheint eine Art gesellschaftliches Phänomen zu sein, dass die Jugendlichen zwar wissen, dass es verboten ist, jedoch niemand etwas dazu sagt, wenn er solche Bilder zugestellt bekommt.»

Die Polizei stelle solches Material sehr oft bei eigenen Ermittlungen sicher. Vereinzelt gehen zudem Anzeigen ein. Bemerkenswert aber auch: «Die Dunkelziffer dürfte in diesem Bereich markant hoch sein.» Gegen diese Art der Pornografie geht man in Zug präventiv vor. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons machen die Spezialisten der Zuger Polizei auf die Problematik aufmerksam.

An eigenen Oberstufentagen weise man jeweils darauf hin, wie schnell man sich strafbar mache. «Abgesehen davon darf man nicht vergessen: «Hinter jedem verbotenen Video steht auch ein Opfer.»

Sensibilisierung in Bildungsinstitutionen

Nicht nur die Polizei betreibt im Kanton Zug Prävention. Auch in der Bildung sensibilisiert man die Jugendlichen auf dieses Thema, da die Schule einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag hat. «Dazu gehört es, sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche über grundlegende Kenntnisse zu Körper und Sexualität sowie zur gesundheitlichen Prävention verfügen», erklärt Vroni Straub, Kantonsrätin und Vorsteherin des städtischen Bildungsdepartements.

Körper und Sexualität sowie der Konsum von Pornografie seien Bereiche, welche im Lehrplan 21 des Kantons Zug schwerpunktmässig in den Fachbereichen Ethik, Religion, Gemeinschaft und Natur sowie Mensch und Gesellschaft verortet seien. Mit dem Lehrplan 21, Medien und Informatik würden Medienthemen thematisiert und besprochen werden. Ab Zyklus zwei des Lehrplans werden die Schüler sensibilisiert.

Dank der Schulsozialarbeiter, die in jedem Schulhaus anzutreffen sind, findet eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule statt. So könne unkompliziert und bedarfsgerecht gehandelt werden. «Erkennen die Lehrpersonen in einer Klasse bezüglich strafbaren Pornokonsums Schwierigkeiten, können sie auf die Unterstützung der Schulsozialarbeit zählen», führt Straub weiter aus.

Die Schulsozialarbeit vermittelt bei Bedarf Hilfe bei weiteren Fachstellen. Weiter würde die Elternbildung koordiniert vom Fachzentrum Eff-zett oder auch das kantonale Amt für Gesundheit regelmässig Veranstaltungen zum Thema anbieten.

Lehrer werden ausgebildet

Neben der Sensibilisierung über das Fachliche legen Bildungsinstitutionen weiter einen Fokus auf die digitale Schulung. Ab der 5. Primarschule erhalten die Schüler bekanntlich ein mobiles Gerät als Schulmaterial. Mit der Abgabe der mobilen Geräte werden die Regeln im Umgang mit der Kommunikation und dem Internetkonsum erörtert. «In allen nachfolgenden Stufen werden die Gefahren im Internet regelmässig aufgegriffen und die Medienkompetenz geschult», versichert Straub.

Es werden Wege aufgezeigt, wie sich Lernende verhalten sollen, wenn ihnen unangenehme und verbotene Inhalte wie strafbare Pornografie zugesendet werden. Zudem werden immer wieder externe Institutionen wie die Polizei oder Pro Juventute in Schulen und an Elternveranstaltungen eingeladen.

Geht es um die Prävention, ist man im Kanton Zug also gut aufgestellt. Doch sind auch die Lehrpersonen darauf sensibilisiert, wie sie damit umgehen müssen, wenn sie den Konsum strafbarer Pornografie bei Schülern feststellen? Die Lehrpersonen würden seit Jahren regelmässig Weiterbildungen zu Medien und Informatik besuchen, in welchen auch medienpädagogische Themen zum Tragen kommen, so Straub.

Zusätzlich würden den Lehrpersonen in jedem Schulhaus pädagogische ICT-Supporter, die alle Fragen rund um Medien und Informatik beantworten können, zur Verfügung stehen. «Die Stadtschulen verfügen über einen Ablauf, wie Lehrpersonen bei Verdacht oder Bestätigung von verbotenen Inhalten auf mobilen Geräten vorgehen sollen», führt Straub weiter aus.

Dieser Ablauf wurde in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und der Zuger Polizei entwickelt. «Eine Lehrperson, die den Verdacht hat, dass ein Schüler fragwürdige Inhalte an andere Schüler verschickt, muss sofort klipp und klar sowie schnell und eindeutig handeln», sagt Peter Müller, Leiter des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons Zug. Das Versenden müsse sofort gestoppt werden. Die Lehrperson könne das Handy in Gewahrsam nehmen, dürfte es aber nicht durchsuchen. Darauf müsse die Schulleitung informiert werden. Gemeinsam werde dann das weitere Vorgehen bestimmt. «Wir erleben die Zuger Schulen sehr kompetent und fit», weiss Müller.

Wichtig sei ebenfalls der Einbezug der Eltern. Schlussendlich brauche es je nachdem den Beizug von Fachstellen bis hin zur Polizei. «Falls es zu einer Strafanzeige kommt, sollten die Inhalte aus dem Chat zu Beweiszwecken nicht gelöscht werden», rät Müller.

Hilfe von Eltern und Experten

Kinder und Jugendliche, die strafbare Pornografie erhalten, sollen sich in konkreten Fällen an eine erwachsene Vertrauensperson wenden. Das könnten primär die Eltern sein, aber auch eine Lehrperson, die Schulsozialarbeit oder sonst eine Person aus ihrem Umfeld. «Darüber sprechen und Hilfe holen ist zentral», findet Straub.

Wo Kinder Hilfe finden Mehr als 220 000 Kinder und Jugendliche nutzen pro Jahr die Ratgeberplattform www.147.ch von Pro Juventute mit den dazugehörenden Beratungskanälen Telefon, Chat, SMS und E-Mail. Viele von ihnen zum Thema Sexualität. «Schüler melden sich mit Fragen und Sorgen zu Sexualität und Pornografie an uns, weil sie sich beispielsweise schämen mit ihren Eltern darüber zu reden», erklärt Thomas Brunner, Abteilungsleiter Beratung und Unterstützung bei Pro Juventute. Andere wiederum würden die Kompetenz ihrer Eltern bei solchen Themen in Frage stellen. «Einige grenzen sich emanzipationshalber von den Eltern ab und wollen solche Geschehnisse selber klären», weiss Brunner. Die Beratenden von Pro Juventute beruhigen die Kinder und Jugendlichen in solchen Fällen zuerst und erklären ihnen, dass sie nicht die einzigen in einer solchen Lage sind. Dass auch andere solche Videos und Bilder bekommen. «Wir informieren die Schüler über die Rechtslage, dass sie beispielsweise eine Anzeige erstatten können», so Brunner. Ebenfalls ermutige man die Betroffenen sich den Eltern anzuvertrauen, kontaktiere aber nie von sich aus Eltern oder andere Drittpersonen. Alle Kontakte zu 147 werden vertraulich behandelt. «Wenn weiterführende Hilfe nötig ist, vermitteln wir an die offiziellen Fachstellen.» Nur bei drohender Lebensgefahr würde Pro Juventute direkt Hilfe anfordern und die Rettungsdienste aufbieten. (tn)

Schüler, die sich nicht trauen würden, direkt mit jemandem darüber zu sprechen, könnten sich auch an Pro Juventute, Telefon 147 oder www.147.ch wenden. Die Kinder müssen wissen, was geht und was nicht geht, findet Peter Müller: «In den Zuger Schulen herrscht ein vertrauensvolles Klima. Das ist entscheidend, damit das Kind sich beispielsweise einer Lehrperson, einer Schulischen Heilpädagogin oder einer Schulsozialarbeiterin anvertraut.» Falle es dem Schüler etwa schwer, sich an Erwachsene zu wenden, solle er sich an einen Freund oder andere Vertraute wenden. «Gemeinsamkeit macht stark», ist sich Müller sicher.