Wikipedia-Workshop im Dokumentationszentrum Zug Im Doku-Zug fand ein Workshop statt, an welchem erfahrene Wikipedia-Autoren erklärten, wie man einen Artikel verfasst. Angela Moser 22.06.2020, 05.00 Uhr

Um einen Artikel zu verfassen, wird viel recherchiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Juni 2020)

Mitten in der verwinkelten Zuger Altstadt befindet sich das Dokumentationszentrum Doku-Zug, in dem bereits eine konzentrierte Atmosphäre herrscht. Zehn Wikipedia-Autoren treffen sich am Samstagmorgen unter der Anweisung von Mitarbeitern des Doku-Zug zum ersten Wikipedia-Atelier nach dem Corona-Lockdown. Das Ziel des Tages ist es, Wikipedia-Artikel zu Zuger Themen zu verfassen und Wissen über diesen Kanton zu verbreiten. Das Wikipedia-Atelier ist eine Veranstaltung, die 2014 ins Leben gerufen wurde.

Dabei treffen sich erfahrene Autoren, die sich selber als Wikipedianer bezeichnen, um gemeinsam an einem Ort zu recherchieren, editieren und Texte zu verfassen. Das Dokumentationszentrum Doku-Zug verfügt über rund 4600 umfassende Themendossiers zu regionalen, nationalen und internationalen Themen. Die grosse Sammlung an genauestens dokumentierten Zeitungsartikeln ist für die Autoren ein richtiges Recherche-Paradies. Die Zusammenarbeit des Wikipedia-Ateliers mit dem Doku-Zug schafft eine Wechselwirkung in der Wissensvermittlung: Das Doku-Zug sammelt Wissen in Form von Zeitungsartikel und vermittelt es an seine Besucher. Diese wiederum eigenen sich das Wissen an und vermitteln es in Form von Maturaarbeiten, Zeitungsartikeln oder eben Wikipedia-Artikeln weiter.

Veröffentlichte Artikel prüfen

Heute steht das Erstellen und Überarbeiten der Artikel zu Zuger Regierungsräten Andreas Hostettler, Tabea Zimmermann Gibson und Antonio Planzer auf dem Programm. Wikipedia verfügt zudem über einen gut geführten Katalog von Schweizer Kulturgütern, der durch die Autoren mit einem Artikel zum Zuger Zurlaubenhof erweitert wird. Ein interessanter Artikel über den Baumwoll-Pionier Patrick Hohmann ist noch in Bearbeitung. Die Wikipedianer, die zum Teil bereits seit über 15 Jahren Wikipedia-Artikel verfassen, sind von den Recherche-Möglichkeiten im Doku-Zug begeistert. «Sogar Informationen, die sonst schwierig zu finden sind, konnte ich im richtigen Personen-Dossier finden», freut sich ein Autor. Zusätzlich zu den unzähligen Zeitungsartikeln und Themendossiers befindet sich im Dokumentationszentrum auch eine Sammlung an Sekundärliteratur, welche den Schreibenden zur Vertiefung eines Themas helfen. Denn die Aufgabe der Wikipedianer ist es nicht nur, neue Artikel zu verfassen, sondern auch bereits veröffentlichte Artikel zu prüfen und fehlerhafte Informationen zu korrigieren.