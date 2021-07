Tiere leiden wegen Unwetter: Rehbock tot in Zugersee gespült

Wild- und Nutztiere «Ein Rehbock wurde durch die Lorze in den Zugersee gespült» – Leiterin des Amts für Wald und Wild spricht über Auswirkungen der Unwetter Auch Tiere leiden unter den aktuellen Wettergewalten. Das Amt für Wald und Wild des Kantons Zug berichtet von durch Hagelkörner erschlagenen Vögel sowie Rehen ohne Rückzugsort. Tijana Nikolic 30.07.2021, 05.00 Uhr

Die bis zu den Baumwurzeln überlaufene Lorze hat einen Rehbock in den Zugersee gerissen.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021)

Seit die Unwetter in den letzten Wochen wüten, ist immer wieder die Rede von aktuellen Überschwemmungen und Schäden für Mensch und Natur. Wie gehen eigentlich Nutz- und Wildtiere mit starken Gewittern oder mit Hagelschauern um? Reagieren sie besonders darauf oder haben sie gar Strategien, um sich vor enormen Niederschlägen in Sicherheit zu bringen?

«Die meisten Tiere reduzieren ihre Aktivität bei Unwettern und ziehen sich in geschützte Bereiche wie den Wald oder Gebüsche zurück», weiss Priska Müller, Leiterin des Amts für Wald und Wild des Kantons Zug. Wildtiere seien dem Wetter ausgesetzt und reagierten entsprechend bei schlechten Bedingungen. Bei Überschwemmungen reduziere sich beispielsweise der Lebensraum für landgebundene Tiere, und sie müssten sich alternative Standorte suchen. «Die Tiere suchen möglichst geschützte Gebiete auf. Insbesondere Vögel versuchen zu landen, um so dem Hagelwetter auszuweichen», erklärt Müller weiter.

Ein Rehbock ertrank

In den letzten Wochen habe es einige wetterbedingte Ereignisse mit Wildtieren gegeben. Müller erzählt:

«Ein Rehbock wurde durch die Lorze in den Zugersee gespült. Vermutlich ist er abgestürzt und konnte sich nicht mehr aus den Wassermassen befreien.»

Ein Berufsfischer habe ihn tot geborgen und mit seinem Boot herausgezogen. Und im Juni musste die Wildhut wegen eines durch Hagelkörner erschlagenen Rotmilans, der aus der Familie der Greifvögel stammt, in das Gebiet Hinterburg in Neuheim ausrücken.

Bild: PD/Stefan Ziegler

Aufgrund der Hochwassersituation wurde das Naturschutzgebiet Reussspitz bei der Maschwander Allmend stark überschwemmt. «In diesem Gebiet hat es mehrere Rehe mit Jungtieren, die aufgrund der Situation neue Rückzugsorte suchen mussten. Dies verursacht Stress bei den Tieren», so Müller. Gleichzeitig hätten am vergangenen Wochenende bereits einige Schaulustige das Gebiet besucht und so zusätzliche Störung in das sensible Gebiet gebracht, was ebenfalls nicht optimal für die Tiere sei. «Das sind Vorfälle, die dem Amt für Wald und Wild bekannt sind. Es gibt aber sicher noch weitere Vorkommnisse», sagt Müller.

Nutztiere sind besser geschützt

Bei den Nutztieren gab es keine spektakulären Ereignisse im Zusammenhang mit den Unwettern laut Tierarzt Damian Hotz von der Grosstierpraxis Bofeld in Baar:

«Die beiden letzten heftigen Hagelereignisse haben wir in unserer Praxistätigkeit nicht gespürt. Wir hatten keine nachhaltig verängstigten Tiere oder deren Verletzungen zu behandeln. Wir mussten auch nicht notfallmässig ausrücken.»

Der Hagel sei für die Nutztiere nicht im gleichen Masse gefährlich. «Er kündigt sich meistens innert weniger Minuten an und kommt nicht völlig überraschend aus dem Nichts wie Blitz und Donner», findet Hotz.

Tiere auf der Weide würden sich bei Gewitterregen oder Hagel nach Möglichkeit einen Unterschlupf wie zum Beispiel Unterstände, Bäume oder Waldränder suchen. Bei dauerhafter Weidehaltung, wie beispielsweise bei Schafen, sind Unterstände gemäss Tierschutzgesetzgebung obligatorisch. «Vielfach werden zum Beispiel weidende Kühe vom Landwirt schon vorzeitig in den Stall getrieben. Es liegt in seinem Interesse und in seiner Sorgepflicht, seine Tiere zu schützen», so Hotz weiter.

Dieser Aspekt ginge in Diskussionen um tiergerechte Haltung häufig vergessen. «Wir schränken unsere domestizierten Tiere nicht einfach nur in der Freiheit ein, sondern helfen ihnen im Gegenzug auch bei der Nahrungssuche und bieten ihnen Schutz vor Kälte, vor natürlichen Feinden und eben vor Umweltereignissen», zählt Hotz auf.

Brütender Storch von Hagel erschlagen

Nutztiere könnten auf plötzliche Umweltereignisse wie Donner und Blitzschlag schreckhaft reagieren. «Es kann die Gefahr bestehen, dass sich die Tiere durch eine Panik- und Fluchtreaktion verletzten. Es wird angenommen, dass solche plötzlichen Stressereignisse in seltenen Fällen bei trächtigen Tieren auch zu einem Abort führen können», erklärt der Tierarzt.

Den Todesfall eines Wildtiers im Zusammenhang mit den Hagelschauern vernahm Hotz von einem Patienten:

«Bei einem unserer Kunden wurde ein auf dem Bauernhaus brütender Storch durch den Hagel erschlagen. Denn er verharrte im Nest, um sein Jungtier zu schützen.»

Das «Happy End» der Geschichte sei, dass das Junge überlebt, und das überlebende zweite Elterntier bereits einen neuen Partner gefunden habe.

Fische sind Profiteure des Hochwassers

Fische seien bekanntlich wassergebundene Tiere und kämen deshalb mit Hochwassersituationen relativ gut klar. Sie würden ruhigere, strömungsarme Gebiete aufsuchen, bis sich die Situation wieder beruhige, so Priska Müller. «Teilweise driften Fische auch in unterliegende Gewässerabschnitte ab und siedeln sich dort neu an. Für gewisse Fische sind Hochwasser wichtig, da dem Gewässer wieder zusätzlicher Sauerstoff zugeführt wird.» Zudem würden durch das Hochwasser Nährstoffe ins Gewässer eingebracht sowie die Gesteinsschichten gelockert und umgewälzt werden, was wiederum für neuen Lebensraum sorge. «Insgesamt sind Fische Profiteure von Hochwasserereignissen», sagt Müller abschliessend.