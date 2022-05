Wildtiere reissen Abfallsäcke auf: Fälle in Zug häufen sich

Wildtiere Sauereien auf Zuger Strassen: Fälle von aufgerissenen Güselsäcken häufen sich wieder Ein Grund dürfte die Nahrungssuche der Füchse sein. Die Verursacher zu identifizieren, ist oft schwierig. Der Abfallverband setzt deshalb auf Prävention und erarbeitet einen neuen Flyer. Abhilfe schaffen können Unterflurcontainer. Rahel Hug Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Für die Werkhofmitarbeiter ist es besonders ärgerlich: In diesen Wochen treffen sie wieder vermehrt auf Abfälle, die auf den Strassen verteilt herumliegen. Sie stammen aus Güselsäcken, die zu früh vor das Haus gestellt und anschliessend von Wildtieren, oft von Füchsen, aufgerissen werden.

Erst letzte Woche kam es zu einem Fall in Cham. Dabei wurde über Nacht auf einem ganzen Strassenabschnitt Abfall aus einem aufgerissenen Sack verstreut, wie Markus Schuler, stellvertretender Bereichsleiter Werkhof, schildert. Zwei sehr hilfsbereite Anwohnerinnen hätten am Morgen den ganzen Abfall weggeräumt und die Gemeinde informiert.

Auch in der Stadt Zug häufen sich momentan die Vorfälle. Es werde wärmer und somit seien die Gerüche aus den Abfallsäcken wieder intensiver, heisst es bei der Medienstelle der Stadt. Etwa durch Fleischpapier von Grilladen oder Knochen. Das locke neben Füchsen auch Katzen und Vögel, besonders Krähen, an.

Ein aufgerissener Abfallsack in der Stadt Zug. Bild: PD

Die Verursacher sind vielfach schwierig zu identifizieren. In Cham wird der Abfall jeweils nach möglichen Hinweisen durchsucht, sofern die Werkhofmitarbeiter den Güsel selber wegräumen müssen. «Falls wir fündig werden, schreiben oder rufen wir die Verursacher an, suchen das Gespräch und erklären, wieso eine korrekte Bereitstellung am jeweiligen Abfuhrtag wichtig ist», erklärt Markus Schuler. Komme es in der Folge zu einem wiederholten Verstoss, könne dies zu einer Anzeige wegen illegaler Abfallentsorgung führen.

Wenn Vorfälle gemeldet oder entdeckt werden, dann werden laut Schuler gemeindliche Flyer zum Thema in den betroffenen Strassen und Quartieren verteilt.

Jährlich wird ein Merkblatt verschickt

Auch der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) bekommt Meldungen von aufgerissenen Abfallsäcken, wie Geschäftsführerin Heidi Oswald bestätigt. Sie betont:

«Auf dem jährlich an alle Haushalte verschickten Recyclingmerkblatt wird die Bevölkerung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Abfallsäcke erst am Abfuhrtag bereitzustellen sind.»

Für die Beseitigung der Sauerei sind die Werkhöfe zuständig. Ein weiteres Beispiel aus der Stadt Zug. Bild: PD

Doch das reicht offenbar nicht aus. Deshalb sei der Verband derzeit an der Erarbeitung eines Flyers, der auf die Problematik aufmerksam macht, gibt Heidi Oswald bekannt. Sie sagt aber auch, dass das Problem durch die Einführung von weiteren Unterflurcontainern entschärft werde.

Wegen der Nahrungssuche von Füchsen häufen sich die Vorfälle, hier ebenfalls in der Stadt Zug. Bild: PD

Der Zeba und die Gemeinden verfolgen bekanntlich das Ziel, bis 2030 das gesamte Gebiet mit solchen Containern auszustatten. Dort kann die Bevölkerung ihren Abfall rund um die Uhr entsorgen. «Wo noch Strassensammlungen stattfinden, schaffen Abfallcontainer auf Rädern Abhilfe», so Oswald.

Füchse haben grösseren Hunger

Ein Grund, dass momentan wieder mehr Güselsäcke aufgerissen werden, dürfte die Nahrungssuche der Füchse sein. Im März und April bringen die Tiere ihre Jungen zur Welt. «Wie bei allen Säugetieren ist der Energiebedarf der weiblichen Tiere während der Stillzeit hoch»,

führt Roman Keller, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd beim kantonalen Amt für Wald und Wild, aus. Abfallsäcke nicht über Nacht vor die Tür zu stellen, ist nur ein Punkt, worauf die Bevölkerung achten sollte. Keller gibt weitere Tipps:

Keine Futterteller für Haustiere ins Freie stellen. Auch für Füchse erreichbare Futterstellen für Wildtiere (Vögel, Igel) sind zu entfernen.

Kompost abdecken oder einen geschlossenen Kompostbehälter verwenden.

Keine Fleisch-, Knochen- oder Käsereste sowie gekochte Abfälle in den Kompost werfen, denn diese sind für Füchse speziell attraktiv.

Roman Keller. Bild: Maria Schmid

Ist der Eindruck richtig, dass Füchse vermehrt im Siedlungsgebiet anzutreffen sind und ihre Population gewachsen ist? Eine zuverlässige Bestandszählung sei schwierig, so Roman Keller.

«Bestandsentwicklungen können aus Daten der Jagd- und Fallwildstatistik abgeleitet werden. Hier zeigt sich, dass der Fuchsbestand im Kanton Zug zugenommen hat.»

Anpassungsfähige und nicht wählerische Tiere

Füchse im Siedlungsraum ernähren sich insbesondere von Kompost, Abfall und Haustierfutter. Symbolbild: Axel Schmidt/Keystone

Füchse seien sehr anpassungsfähig und auch bei der Nahrungssuche nicht wählerisch, so der Experte. «Im Siedlungsgebiet gibt es für Füchse einen breit gedeckten Tisch und damit eine geeignete Lebensgrundlage. Studien weisen darauf hin, dass in Grossstädten die Dichte an Füchsen wesentlich grösser sein kann als im ländlichen Raum.»

Auf der ordentlichen Jagd im Kanton Zug werden jährlich 150 bis 200 Füchse erlegt, zusätzlich werden durch Jäger zirka 40 Spezialabschüsse getätigt. Spezialabschüsse werden gemäss Roman Keller hauptsächlich zur Schadenprävention, zum Beispiel um Schäden an Nutztieren zu verhindern, getätigt.

