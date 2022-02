Winter Regen und Wärme funken den Zuger Skigebieten und Loipen dazwischen – mit Ausnahmen Der Start in die Schneesportsaison war für viele Betreiber ein gelungener. Ausgerechnet zur Zeit der Sportferien macht das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Vanessa Varisco 12.02.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Raten geht's rund: Sämtliche Skilifte sind offen. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 11. Februar 2022)

Von Schnee im zugerischen Flachland ist momentan keine Spur. Höher oben aber – zum Beispiel auf dem Raten – dort ist die Landschaft schneeüberzogen; sehr zur Freude der Schlittlerinnen und Skifahrer – und passend zu den Sportferien, welche im Kanton Zug diese Woche begonnen haben. Auf dem Raten, der besonders bei Familien beliebt ist, sind gemäss Website sämtliche Lifte, Pisten und Schlittelstrecken geöffnet. Von Montag, 7. Februar, bis Freitag, 4. März, sind die Lifte an den Werktagen immer von 10 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet. An den Wochenenden bereits ab 9.15 Uhr. Auch der Kiosk ist geöffnet.

Für Kinder ist das Gebiet besonders geeignet. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 11. Februar 2022)

Übung macht den Meister. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 11. Februar 2022)

«Unser Mega-Star-Skilift ist geeignet für Gross und Klein, mit dem Tellerli-Bügel wird einem der Einstieg zum Schneesport einfach gemacht», heisst es weiter auf der Website. Jürg Rogenmoser, Verwaltungsratspräsident, sagte schon zu Beginn der Saison gegenüber unserer Zeitung, dass ein Saisonstart im Dezember vergleichsweise früh sei und man sich darüber freue. Neben den Kindern und Familien würden ausserdem erwachsene Anfängerinnen und Anfänger das Skifahren oder Snowboarden auf der einsteigerfreundlichen Piste wagen, wie Rogenmoser beobachtete.

Die Hoffnung auf Schnee bleibt

Skiliftbetreiber Beat Weber. Bild: Stefan Kaiser

Auch in einer anderen Zuger Berggemeinde stand eine Piste offen, nämlich in Menzingen. Bislang ist man zufrieden mit der Saison, obwohl man den Betrieb über die Weihnachtsfeiertage einstellen musste, wie Beat Weber vom Skilift Lindenberg ausführt. Im Dezember hatte der Lift 20 Betriebstage (sechs davon in der Nacht); im Januar waren es ebenfalls über 10. «Dank des nächtlichen Einsatzes von unserem Pistenpräparierer hatten wir sehr gute Pistenverhältnisse.» Leider seien die weiteren Aussichten nicht ganz so rosig, besonders jetzt – mitten in den Sportferien – fehle der Schnee. Und nach den Ferien würden die Kinder der Erfahrung Webers zufolge oft die Lust am Skifahren verlieren. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich am Freitagmorgen: «Was uns bleibt, ist die Hoffnung, dass aus dem heutigen Schneefall noch mehr wird.»

Der Skilift in der Nachbargemeinde Unterägeri, der Nollen-Lift, ist zwischenzeitlich geschlossen. Nur das Schlitteln ist der Website zufolge bedingt möglich.

Früher Saisonstart auf dem Zugerberg

In den Sportferien wird aber nicht nur Ski gefahren, gerade ältere Schülerinnen und Schüler sowie viele sportbegeisterte, erwachsene Zugerinnen und Zuger haben die Trendsportart Langlauf für sich entdeckt. Im Kanton Zug gibt es verschiedene Loipen, die bewirtschaftet werden. Ein Klassiker ist die auf dem Zugerberg. Der Februar sei aber leider etwas unglücklich gelaufen, wie Peter Schnurrenberger von den Zugerbergloipe erklärt. Wegen Regen und zu warmen Temperaturen musste die Loipe am 30. Januar geschlossen werden – ausgerechnet in der Ferienzeit, zum Bedauern der Loipenbetreiber. Schnurrenberger:

«Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, so hoffen wir, dass der Schnee nochmals auf den Zugerberg zurückkehren wird. Wir hatten nämlich bis Ende Januar 2022 eine sehr gute Zeit.»

Auch im Jahr 2014 ist mitten im Januar die Loipe auf dem Zugerberg wegen mildem Wetter abgeschmolzen. Archivbild: Werner Schelbert

Aussergewöhnlich früh, bereits am 29. November letzten Jahres, konnte der Langlaufbetrieb auf dem Zugerberg aufgenommen werden, sodass im Dezember einige wunderbare Langlauftage verzeichnet werden konnten. Ebenso war es im Januar 2022. «Viele schöne Tage, wo es sogar möglich war, die gesamte Loipe bis zum Nollen zu begehen.» Insgesamt war die Loipe bis dato 44 Tage in Betrieb, laut Peter Schnurrenberger ein durchschnittlicher Wert. In der vorangegangen Saison war die Loipe 53 Tage offen. In der Saison 2019/2020 aber blieb der Schnee ganz aus, die Strecke war keinen einzigen Tag offen.

«Erfahrungsgemäss endet die Langlaufsaison nach dem Engadin Skimarathon, ein Trainingsziel vieler, auf dem Zugerberg Mitte März», erörtert er weiter. Um also von einer «wirklich guten Saison» sprechen zu können, müsste sich der Schnee schon bald einfinden.

50 offene Tage in Unterägeri

Ähnliches berichtet Salvatore Lucini, Chef der Loipe in Unterägeri, welche bei guten Bedingungen als echte Trouvaille gilt. Entlang des Sees oder durch tief verschneite Winterwälder bieten die Strecken eine bezaubernde Kulisse. «Unsere Saison ist bis jetzt sehr gut gelaufen, auch diese Jahre konnten wir die Anzahl verkaufter Loipenpässe wieder steigern, der frühe Schnee hat uns da sicher viel geholfen», erklärt der Loipenchef.

Bis jetzt konnte die Strecke über 50 Tage offen gehalten werden – dank des frühen Schnees und der kalten Wetterlage. Aber auch hier musste die Loipe ausgerechnet vor den Sportferien geschlossen werden. Trotzdem sagt Salvatore Lucini:

«Für die Loipe Unterägeri wäre es, auch wenn es keinen Schnee mehr gibt, eine gute Saison. Dies, da wir sehr viele Stammkunden haben und wir auf ein motiviertes Team zurückgreifen können, welches immer das Möglichste aus dem vorhanden Schnee macht.»