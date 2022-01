Unterägeri: Andreas Henggler hält die Langlaufloipe in Schuss

WINTER-SERIE Andreas Henggeler: Dieser Tourenskifahrer hält die Langlaufloipe in Schuss Blanke Piste, saubere Nut? Das geht nur dank Männern wie Andreas Henggeler (45). Zusammen mit fünf Kollegen sorgt er für bestmögliche Langlaufbedingungen in Unterägeri. Was ihm manchmal zu schaffen macht? Nicht nur Schneemangel. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Andreas Henggeler präpariert die Langlaufloipe in Unterägeri mit dem Quad. Bilder: Stefan Kaiser (22. Dezember 2021)

Es ruckelt und schüttelt, als sässe man auf einer Waschmaschine im Schleudergang. Die linke Wade bekommt dank des aufgeheizten Motors ein wenig Wärme ab, ansonsten sind Beine, Arme und Gesicht bald einmal taub. Nur um die Augen spürt man ein eisiges Ziehen, sodass man neidisch wird auf den untersetzten Mann vor einem, der die Welt durch zwei Brillengläser und eine Windschutzscheibe sieht. Und dem die kalte Winterluft deshalb nicht viel anzuhaben scheint.

Vielleicht liegt es an der Brille und Scheibe, der dicken Winterjacke, an der roten Skihose. Oder es ist Abhärtung. Andreas Henggeler ist sich die Kälte gewohnt, die an diesem Abend kurz vor Weihnachten über dem Ägerital hängt.

Wo könnte man sich männlicher fühlen?

Und damit auch über der 3,5 Kilometer langen Furenloipe, die der 45-Jährige gerade vom Rücken seines Quads aus präpariert. Can-Am Outlander Max 800, Raupenantrieb, zwei Sitzplätze, Griffheizung – 362 Kilogramm Trockengewicht in ein Nutzfahrzeug überführte Männlichkeit; so etwas wie die Winterversion des Rasenmähers zum Draufsitzen. «Aber ganz ehrlich, mehr Spass macht es mit dem Pistenbully. Der ist richtig geheizt, und ein Radio hat er auch», sagt Henggeler einige Minuten zuvor, als er das Quad für die Tour bereit macht und erzählt, wieso er sich seit mittlerweile sieben Jahren in den Dienst der Langläuferinnen und Langläufer stellt, die hier in Unterägeri ihre Runden drehen.

Reingerutscht sei er in das sechsköpfige Loipengrüppchen des Skiklubs Unterägeri, von einem Kollegen angefragt und nicht mehr losgekommen. Und das als Tourenskifahrer, als Nicht-Langläufer. Er sei gerne im Schnee, geniesse die Zeit mit seinen Kollegen und vor allem wolle er etwas für die Allgemeinheit tun. Zudem programmiert der 45-Jährige beruflich Industrieroboter, verbringt die meiste Zeit des Tages auf Bürostuhl und vor Computer.

«Die Arbeit an der Loipe ist deshalb eine willkommene Abwechslung», sagt Henggeler und überprüft die Vorrichtung am Heck des Quads, mit der er die Loipe für die Skater planiert. So sollen sie möglichst widerstandslos über die Piste gleiten können, während die klassischen Langläufer die zwei nebeneinanderliegenden Nuten nutzen, die im besten Fall auch schneefrei sind.

Schneemangel sorgte für Loipenschliessung

Nur: Das ist in Unterägeri leichter gesagt als getan. Wenige Tage vor dem Treffen, in der Nacht auf den 19. Dezember, sind Unbekannte mit dem Auto über die Loipe gebrettert. Zwei Anlagen haben sie beschädigt, auf vier Kilometern Länge die Loipen zerstört oder in arge Mitleidenschaft gezogen. Die Zuger Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, noch laufen die Abklärungen, wie die Medienstelle auf Anfrage sagt.

«So etwas muss nicht sein, passiert aber trotzdem etwa alle fünf Jahre», sagt Henggeler und fügt an, besonders jetzt sei ein denkbar schlechter Zeitpunkt für eine Aktion wie diese. Denn um die Loipe zu flicken, wäre Schnee nicht schlecht. Doch davon haben sie im etwa 730 Meter über Meereshöhe gelegenen Ägerital vor Weihnachten gerade so genug, um die Anlage offen zu lassen. Und nicht nur das: Weil Regen und Wärme über die Feiertage viel Schnee weggefressen haben, mussten die Verantwortlichen die Anlage am 29. Dezember gar schliessen.

Einer muss es ja machen

In Unterägeri also sind sie dringend auf Schnee angewiesen. Denn immerhin hat die Saison gerade erst begonnen, von November bis März könnte die Loipe geöffnet sein. Liegt genug Schnee, ist Henggeler bis zu fünf Stunden unterwegs, wenn er die kurze Furen-, die sechs Kilometer lange See- und die acht Kilometer lange Rämselloipe je zwei Mal abfährt, um sie wieder in Stand zu stellen. «Mit der Zeit kann das schon anstrengend werden», sagt der 45-Jährige, «aber wir sind ja zu sechst in unserem Grüppchen, also ist jeder nur etwa ein Abend pro Woche dran.»

Und überhaupt: Irgendjemand muss es machen, das sagt auch Henggeler, schwingt sich auf sein Quad, dreht den Schlüssel und wartet mit röhrendem Motor, bis er seine Tour starten kann.

