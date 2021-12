Marco Woecke ist Skilehrer auf dem Oberägerer Raten

Winter-Serie Bei Marco Woecke lernen Klein und Gross das Skifahren – im Idealfall direkt vor der Haustür auf dem Raten Seit rund sechs Jahren bietet der begeisterte Skifahrer seine Dienste in Oberägeri an. Die Nachfrage ist gross. Für den 51-Jährigen schliesst sich damit ein Kreis. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Elegante Bögen schwingen, in der Hocke um die Tore sausen oder sich im Tiefschnee austoben: Skifahren gehört für viele zu den Highlights, die der Winter zu bieten hat. Doch – und das gilt für die meisten Sportarten – noch selten ist ein Meister vom Himmel gefallen. Und so heisst es üben, üben, üben. Dafür eignet sich auch ein kleines, übersichtliches Skigebiet wie der Raten.

Skilehrer Marco Woecke unterrichtet Anfänger auf dem Raten. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 20. Dezember 2021)

Marco Woecke bietet hier seit rund sechs Jahren seine Dienste als Privatskilehrer an. Die Nachfrage ist gross. Die Vielfalt der Interessenten ebenso. Er bekomme fast täglich Anfragen, von Expats genauso wie von Einheimischen, sagt der 51-Jährige:

«Ich unterrichte in erster Linie Kinder, aber auch Erwachsene und manchmal ganze Familien.»

Viele Eltern lernen so gleichzeitig mit ihren Kindern Ski fahren. Auch komme es vor, dass Snowboarder zurück auf die Ski wechseln möchten, fügt er an.

Skilehrer Marco Woecke unterrichtet den kleinen Bobo auf dem Raten. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 20. Dezember 2021)

Die ersten Schwünge übte er mit den Anfängern auf dem Raten, dann geht es oft weiter ins nahe gelegene Hochstuckli. Vor allem für kleine Kinder sei der Raten ideal. Das Skifahren ermüdet sie schnell und für eine einstündige Lektion lohnt sich ein langer Anfahrtsweg nicht. Marco Woecke weiss, wovon er redet. Er selber stand bereits mit eineinhalb Jahren zum ersten Mal auf den Ski. Seit über 35 Jahren unterrichtet er Kinder – vor allem als Trainer beim Zentralschweizer Schneesport Verband (ZSSV) und beim Skiclub St.Jost Oberägeri. «Ich merke auch schnell, ob der Funke springt und ein Kind sich für das Skifahren begeistern kann oder ob es vielleicht doch eine andere Sportart ausprobieren sollte.»

Die Skilehrerausbildung als Stufe für höhere Ziele

In jungen Jahren ist er selber erfolgreich Rennen gefahren, für die Profikarriere hat es aber nicht ganz gereicht. Er wollte dem Skisport aber als Trainer treu bleiben. So absolvierte er neben der Lehre die Ausbildung zum Skilehrer, die es damals als Grundlage für die Trainerweiterbildung brauchte. «Die Kurse musste ich selber finanzieren und auch meine Ferien dafür opfern», erinnert sich der Oberägerer. Das wollte er nicht ungenutzt lassen und so entschied sich Woecke, neben dem Trainerjob beim ZSSV auch als Skilehrer zu arbeiten. «Für zwei Saisons war ich in Engelberg. Ich merkte aber schnell, dass das nichts für mich ist.» Am Klischee vom feiernden Partyvolk, das den Skilehrern vorauseilt, sei tatsächlich etwas dran. «Das war mir einfach zu streng», sagt Woecke mit einem Schmunzeln. Stattdessen intensivierte er seinen Trainerjob und war das ganze Jahr über mit dem Verband unterwegs. Daneben arbeitete er in der Firma seines Vaters.

Treu blieb er zudem einem anderen Hobby, dem Velofahren. Vor einigen Jahren machte er daraus gar seinen Beruf. Marco Woecke baute mit einem Kollegen zusammen ein Geschäft auf. Unser Ziel war es, eine eigene Velomarke zu vertreiben. «Die Velos konnten online individuell zusammengestellt werden. Wir bauten sie dann zusammen.» Die Geschäftspartner bauten ihr Angebot aus und passten sich den Trends an. Den Geschäftssitz verlagerten sie von Morgarten nach Oberägeri ins Dorf. Heute führt er seinen Veloshop gemeinsam mit seiner Frau. «Von November bis April ist jeweils nicht so viel los. Eins kam zum anderen und nun bin ich seit einigen Jahren im Winter wieder Skilehrer», führt der 51-Jährige aus. Der Kreis schliesst sich:

«Heute mache ich genau das, was mir Freude macht. Im Sommer bin ich mit dem Veloshop voll ausgelastet, im Winter kann ich daneben Ski fahren.»

Auch seine Kinder sind sportlich begabt

Rund acht bis neun Unterrichtsstunden pro Woche kann er wahrnehmen. Die Nachfrage wäre um einiges grösser. Mehr liegt neben all den anderen beruflichen und privaten Verpflichtungen nicht drin. Sein Skitalent hat der Familienvater auch an seine Kinder weitergegeben: Sohn (13) und Tochter (10) fahren beide erfolgreich Skirennen, verfolgen aber auch andere sportliche Leidenschaften. Der Sohn spielt Eishockey und besucht die Sportschule in Schwyz, die Tochter reitet und beginnt demnächst, an Turnieren teilzunehmen.

Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 20. Dezember 2021)

Dass kleinere Skigebiete wie der Raten oder das Hochstuckli eine Möglichkeit für Skilehrer bietet, findet der Oberägerer wichtig: «Einerseits ist die Überschaubarkeit für die Anfänger hilfreich, andererseits können auch die Gebiete davon profitieren.» Die Schneeverhältnisse auf diesen Höhen seien aber eher unsicher. «In diesem Jahr ist es fast perfekt. Mindestens bis Weihnachten wird die Schneedecke wohl halten», meint der Skilehrer, der auch privat für den Wintersport «brennt». Ausleben kann er das auch als Partner der Skimarke Head. Immer wieder hat er so die Gelegenheit, die neuesten Modelle auszuprobieren und zu testen.

Video: Stefan Kaiser

In unserer kleinen Serie stellen wir Menschen vor, die im Winter besonders aktiv sind.

