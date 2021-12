Hinter den Kulissen der Zuger Hockeystadien mit dem Eismeister

Winter-Serie Mit der Eisreinigung ist es bei Daniel Bürgler noch lange nicht getan Der 48-Jährige arbeitet von Oktober bis April auf der Kunsteisbahn in Zug. Den Sommer über hirtet er auf der Glattalp Rinder, Pferde, Geissen und Schafe. Er macht beide Jobs gerne. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.10 Uhr

Winters ist Daniel Bürgler Eismeister. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Dezember 2021)

Was Daniel Bürgler (48) im Winter während seiner Arbeitszeit öfters macht, das sieht für Aussenstehende einfach aus, ist es aber nicht. Er sitzt auf einem Gefährt in der Grösse eines Lieferwagens und fährt mit einem bestimmten System über das Eisfeld in der Academy Arena. In dieser befindet sich eines der drei Eisfelder, das die Eismeister der Kunsteisbahn Zug bewirtschaften. Ein mit einem Messer versehener Schlitten ist das Kernstück des Fahrzeugs. Es hobelt die oberste Schicht des Eises ab. Dieses transportiert eine Welle dann zum Schneetank. Ebenfalls im Schlitten befindet sich eine Leitung mit Waschwasser. Damit werden allfällige Unebenheiten ausgewaschen und daraufhin ausgefüllt. Mit einer Gummilippe saugt die Eismaschine das überschüssige Wasser wieder ein.

Das Ziel der Eisreinigung: Es gilt kleine Löcher, Furchen und andere Unebenheiten auf der Eisfläche auszugleichen. Das braucht seine Zeit. Was Bürgler und seinen Kollegen zupasskommt: In der Academy Arena herrscht eine konstante Temperatur von acht Grad Celsius.

Daniel Bürgler hat auch hinter den Kulissen eine Menge zu tun. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Dezember 2021)

In der weitaus grösseren Bossard-Arena sei die Eisreinigung schwieriger, erzählt Daniel Bürgler. Vor allem dann, wenn sie bei einem EVZ-Spiel bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Einerseits, so Bürgler, sei die Zeit knapp bemessen, andererseits dürfe nicht zu viel Wasser aufgebracht werden:

«Unter den gegebenen Verhältnissen – warm und feucht – geht es viel länger, bis das Wasser gefriert.»

Bürgler muss also nicht nur das Arena-Wetter lesen können, sondern auch noch gleich einen Plan haben, wie unter den jeweiligen Bedingungen vorzugehen ist, um das beste Eis zu bekommen. Das scheint dem gelernten Landwirt gut zu gelingen. An Reklamationen kann er sich nicht erinnern. Immerhin arbeitet er schon sieben Jahre für die Kunsteisbahn Zug.

Die sichtbare Arbeit macht nur einen kleinen Teil seines täglichen Tuns aus

Ist das eigentliche Putzen erledigt, gilt es die Tore aufs Eis zu bringen oder sie dort zu platzieren, wo sie hingehören. Damit ist Bürglers für die Öffentlichkeit sichtbare Arbeit erledigt. Hinter den Kulissen geht sie aber weiter: Es gilt die Eismaschine für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Hernach muss Daniel Bürgler noch in den Technikraum, um verschiedene Messinstrumente zu checken. Für die Putzzeiten in der Arena hat Daniel Bürgler einen Fahrplan. Einkalkuliert sind fürs Eis putzen jeweils 15 Minuten.

Er fühlt sich wohl bei seiner Arbeit. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Dezember 2021)

Die Nutzer der drei Eisfelder bezeichnet Bürgler als Kundinnen oder als Kunden. Seine Arbeit hat für den Charakter eine Dienstleistung:

«Es gehört sich, dass ich immer nett bin.»

Die Präsenzzeiten sind lang. Bürgler erklärt, dass es oft auch Sechstagewochen gäbe. Gearbeitet wird auf er Kunsteisbahn Zug in zwei Schichten. Die erste beginnt um 6.30 Uhr und endet um 16 Uhr. Bei der Abendschicht muss Bürgler um 15.30 Uhr am Arbeitsplatz erscheinen, sie dauert jeweils bis um Mitternacht. Das Eis putzen sei nur eine der zahlreichen Aufgaben, die in seinem Pflichtenheft stünden. Ebenso dazu gehöre die Reinigung von Garderoben, WC-Anlagen und vieles andere mehr. Als Eismeister müsse er auch noch technische Fertigkeiten haben und auch das Rüstzeug haben, um Erste Hilfe leisten zu können.

Sommers ist er Hirte

Dass in der Muotathal wohnhafte Eismeister seinen Job gerne macht, das merkt jeder, der mit ihm darüber redet. Grosse Erfahrung hat er aber noch in einem anderen Metier: der Landwirtschaft. Diese Berufswahl kommt nicht von ungefähr. Schon sein Vater war Bauer. Er es ihm von Anfang Mai bis Ende September gleich. Daniel Bürgler hirtet Rinder, Pferde, Ziegen und Schafe. Die meiste Zeit verbringt er jeweils auf der Schwyzer Glattalp. Er wacht dort über 260 Rinder, 15 Pferde, 25 Ziegen und vier Schafe.

Bürgler verfügt dabei über ein ausserordentliches Gedächtnis. Die Rinder kennt er an den verschiedenen Kopfformen oder anhand der Glocken, die an ihrem Hals hängen. Er mache das seit 30 Jahren, und er mache dies gerne. Seine Frau produziert Käse. Er hirtet zwar in der Abgeschiedenheit, aber mit Familienanschluss. Zudem kommen auch immer wieder Besucher, die bei seinem Haus Rast machen. Daniel Bürgler sagt:

«Auf der Glattalp ist alles anders.»

Aber es passt dem 48-jährigen Allrounder. So findet er mit zwei Jobs seine perfekte Balance.

