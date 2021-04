Wintereinbruch Der Schutz gegen die Kälte kommt Zuger Bauern teuer zu stehen Auf frühlingshafte Wärme folgt Frost und umgekehrt. Ob das den hiesigen Obstkulturen geschadet hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Lage bleibt angespannt. Carmen Rogenmoser 13.04.2021, 05.00 Uhr

Auf der Anlage des Schluechthofs werden die Frostkerzen für die nächste Nacht vorbereitet. Bilder: Stefan Kaiser (Cham, 12. April 2021)

Erst Frost und Schneefall, dann wieder Frühlingstemperaturen, auf die dann wieder Frost folgt: Die Zuger Bauern hatten in den letzten beiden Wochen einige schlaflose Nächte. Das nicht nur im übertragenen Sinn, weil sie sich Sorgen um ihre Ernte machten, sondern buchstäblich, weil sie draussen auf den Feldern unterwegs waren, um ihre Ernte zu schützen.

Zum Einsatz kamen dabei einmal mehr sogenannte Paraffinkerzen. Das ist die gängigste Methode gegen Frost im Kanton Zug - auch beim landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof (LBBZ). Hier versuchte man die vor nicht allzu langer Zeit neu angelegte Kirschanlage zu schützen. «Es ist immer ein Pokerspiel», sagt Martin Pfister, Rektor des LBBZ. Was er damit meint: Die Kerzen sind teuer, sie kosten 15 Franken pro Stück, und sie brennen 8 bis 10 Stunden. Pfister:

«Wir rechnen mit rund 1000 Franken pro Frostnacht.»

Die Arbeitsstunden sind noch nicht eingerechnet.

Lukas Stocker, Leiter Pflanzenbau, kontrolliert den Zustand der jungen Kirschblüten.

Zum Vergleich: Für die 0,5 Hektare grosse Chriesiplantage des Schluechthofs wird mit einem Ertrag von 30'000 Franken gerechnet. Für eine bis zwei Nächte rechne sich der Einsatz der Kerzen, so Pfister. Allerdings waren es bisher bereits mehr als vier Frostnächte. «Aber wenn man mal mit Schutzmassnahmen angefangen hat, dann muss man das auch durchziehen.» Deshalb beschränken sich die Schutzmassnahmen des Schluechthofs auf die Kirschbäume. Beim weiteren Obstbau, etwa den Zwetschgen, nimmt man den Verlust in Kauf. Leben und arbeiten mit den Launen der Natur, das ist für die Bauern Alltag.

Genau wie unregelmässige Einsätze: Frost tritt häufig erst gegen den Morgen, zwischen 5 und 8.30 Uhr, auf. Also müssen die Bauern mitten in der Nacht raus und die Kerzen anzünden, damit sie dann ihre Wirkung entfalten können. Idealerweise kann man eine Kerze so für zwei Nächte einsetzen. Zwischen den Kirschbäumen auf den Feldern des Schluechthofs brennen dann rund 120 bis 150 Kerzen. «Das sieht schön aus», sagt Pfister. Das ganze Drumherum aber sei stressig.

Morgens um 4 Uhr müssen die Kerzen dann entzündet werden. Bild: PD

Helfen können gegen den Frost auch die Regendächer der Chriesianlagen. Diese sind eigentlich zum Schutz der reifen Früchte gedacht. Zählen können die Bauern zudem auf die moderne Technik: Die Temperatur etwa kann von zu Hause aus per Handy überwacht werden.

Der Frost und was dagegen unternommen werden kann Die Entstehung von Frost kann laut eines entsprechenden Branchenmerkblatts prinzipiell auf drei Arten erklärt werden: Strahlung, Strömung und Verdunstung. Alle drei Arten kommen meist vermischt vor. Die effektivste Vorsorge gegen Frost ist und bleibt die Standortwahl sowie die Auswahl der geeigneten Obstart und Sorte. Im Bericht heisst es zudem, dass die Frostanfälligkeit beim Austrieb deutlich tiefer ist als bei Blüten oder jungen Früchten. Massnahmen gegen Frostschäden Standortwahl: Obstanlagen nicht in Senken oder in Mulden erstellen, da sich die kalte Luft dort sammelt.

Gras kurzhalten, so kann der Boden die Einstrahlung besser aufnehmen und in der Folge mehr Wärme abgeben. Temperaturgewinn: 1 bis 2 Grad.

Folie oder Vlies: Vom Boden aufsteigende warme Luft wird zurückgehalten. Temperaturgewinn mit Folie: 1 bis 3 Grad.

Bewässerung Boden: Erhöhung des Wärmespeichers. Förderung der Wärmeabgabe aus dem Boden.

Im Bild: Ein erfrorener Kirschblütenstempel. Zu erkennen an der Schwarzverfärbung.

Ein Zeichen des Klimawandels?

Auffallend sei, dass es nun schon im dritten Jahr hintereinander im April noch einmal einen starken Wintereinfall inklusive Frost gegeben habe, so Martin Pfister. «Die Extreme nehmen zu», sagt auch Thomas Rickenbacher, Präsident des Zuger Bauernverbands. So gebe es seit 2018 neben der Hagelversicherung für Bauern neu auch eine Frostversicherung.

So weit ist man gegenwärtig zum Glück noch nicht. «Die Situation ist angespannt, bestimmt gibt es Schäden», so Rickenbacher. Beziffert werden könnten diese allerdings noch nicht und auch nicht, ob das wechselhafte Wetter Einfluss auf den Vollertrag habe. Im Falle der Kirschen etwa sollten sich dafür zwischen 15 und 30 Prozent aller Blüten zu Früchten entwickeln. Das könnte noch der Fall sein.

Mit einem blauen Auge davongekommen sind wohl vor allem auch die Bauern in den Zuger Berggebieten. Einerseits gibt es hier nicht so grosse Obstanlagen, andererseits ist die Vegetation noch nicht so weit fortgeschritten wie im Talgebiet.

Jeder Bauer muss auf sein eigenes Urteil vertrauen

Einen Masterplan für den Umgang mit Wetterextremen gibt es nicht. Für jedes Anbaugebiet braucht es individuelle Lösungen. Rickenbacher erklärt: «Der Frostschutz fängt schon bei der Wahl des Standorts an. Eine Obstanlage sollte stets etwas erhöht liegen. In Mulden kommt es oft zu sogenannten Kälteseen.» Auch Thomas Rickenbacher nennt die Frostkerzen als bewährtes Mittel, im Zusammenspiel mit den Folienabdeckungen. «Die Hagelnetze hingegen bringen nicht viel. Sie können gegen die Temperaturen nicht viel ausrichten und werden eher zur Gefahr, weil sie unter einer Schneelast zusammenbrechen können.»

Auch Rickenbacher kommt auf die Arbeit der Bauern im Einklang mit der Natur zu sprechen:

«Der April macht, was er will. Das ist man sich als Bauer gewohnt.»

Das Gras etwa sei im Frühjahr optimal gewachsen. Die Tiere konnte man schon früh rauslassen. Auch mit der Trockenheit habe man heuer viel weniger zu kämpfen als etwa im letzten Jahr. «Frühling, Sommer und Herbst sind für ein gutes Jahr wichtig. Wenn nun eine Jahreszeit wegfällt, hat man immer noch zwei Jahreszeiten, die gut werden können», führt Rickenbacher aus.