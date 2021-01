Wintersport Langlaufen ist in diesem Winter so beliebt wie noch nie Erfahrene Wintersportler und Neulinge zieht es dieses Jahr auf die Loipen. Der Langlaufsport erlebt heuer auch im Kanton Zug einen Boom – nicht nur wegen Corona. Sina Engl 12.01.2021, 17.00 Uhr

Es herrschen derzeit beste Langlauf-Verhältnisse auf dem Zugerberg. Archivbild: PD/Peter Schnurrenberger

Die meisten Skigebiete sind wieder geöffnet, die Schutzkonzepte stehen. Doch das Skifahren ist in diesem Jahr wohl kaum so einladend wie sonst: lange Wartezeiten vor der Gondel, Maskenpflicht auf dem Sessellift und keine Einkehr in die Beiz. Ausserdem die Angst, sich trotz der Schutzmassnahmen in den Menschenmengen anzustecken. Doch viele wollen dennoch nicht auf den Wintersport verzichten. Der Langlaufsport bietet eine willkommene Alternative. Die Loipen sind geöffnet, es liegt genug Schnee, und Menschenansammlungen können im Gegensatz zum Skigebiet weitgehend vermieden werden. Dazu kommt, dass das Langlaufen sowieso schon seit längerem in Mode ist, und so ist der Corona­winter eine gute Gelegenheit für die ersten Versuche auf den Langlaufskiern.

Vizepräsident der Loipe Zugerberg, Peter Schnurrenberger, berichtet von überdurchschnittlich hohen Besucherzahlen auf dem Zugerberg. «Wir merken den Nachfrageanstieg unter anderem daran, dass wir viel mehr Langlaufpässe verkaufen als in den letzten Jahren. Sei es die Saisonkarte Zugerberg oder der Langlaufpass Schweiz.» Genaue Zahlen kann der Vizepräsident noch nicht nennen, aber das ist auch gar nicht nötig. Schnurrenberger:

«Es gibt Tage, da denke ich: So viele Leute habe ich noch nie auf der Loipe gesehen!»

Er fügt hinzu, dass dieses Jahr auch mehr Anfängerinnen und Anfänger beim Langlaufen zu beobachten sind.

Gute Verhältnisse verstärken den Boom

Doch nicht nur Corona verhilft dem Langlaufsport zum Boom. «Wir hatten dieses Jahr schon früh guten Schnee. Die Bedingungen in diesem Winter sind sehr gut», fährt Schnurrenberger fort. «Wir haben die Loipe nun schon für 30 Tage geöffnet, diese Woche kommt neuer Schnee dazu und die Temperaturen sind kalt. Das lässt auf weitere gute Tage hoffen.» 30 bis 40 Tage im Jahr sei die Loipe auf dem Zugerberg durchschnittlich geöffnet, maximal 55 Tage. Mit bereits 30 Tagen im Januar könne man schon jetzt von einer sehr erfolgreichen Saison sprechen.Trotz der steigenden Besucherzahlen sei die Loipe nie überlaufen.

«Die Loipe Zugerberg unterscheidet

sich von anderen Loipen in der Umgebung, da sie recht anspruchsvoll ist.»

Schnurrenberger grenzt die Zuger Loipe hier ab von flacheren Loipen, wie etwa derjenigen in Rothenthurm, die sich für Langlauf-Anfängerinnen und -Anfänger wohl noch besser eigne.

Coronaschutzmassnahmen sind aber auch auf den Loipen nicht inexistent. So entschied der Vorstand der Loipe Zugerberg Mitte Dezember, den Verkaufscontainer zu schliessen, an dem normalerweise die Pässe und die Tageskarten ausgegeben sowie warme Getränke ausgeschenkt werden. Auch die Kontrolle der Langlaufpässe konnte somit nicht durchgeführt werden, und der Vorstand musste auf die Fairness der Sportlerinnen und Sportler zählen. Peter Schnurrenberger erklärt: «Wir wollten vor allem unsere teilweise älteren Kontrolleurinnen und Kontrolleure schützen.» Tageskarten und Langlaufpässe mussten unterdessen online erworben werden. Jetzt ziehen er und sein Team allerdings in Erwägung, den Container wieder zu öffnen, das Vorzeigen der Tageskarte oder des Langlaufpasses solle aber auf Freiwilligkeit beruhen.

Auch Geschäfte spüren den Trend

Der aktuelle Langlauftrend macht sich auch im Gewerbe bemerkbar. So ist heuer diesbezüglich beispielsweise bei Intersport Meli in Zug alles anders. «Die Nachfrage nach Langlaufmaterial ist extrem gestiegen», sagt Urs Sidler, Geschäftsführer der Intersport Filiale in Zug.

«Die Kunden suchen Alternativen zum alpinen Skisport. Da bieten sich Langlauf und auch Schneeschuhlaufen an.»

Die Zunahme beträgt nach Aussage des Geschäftsführers das Zehnfache im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das helfe natürlich auch dabei, einen Teil der etwas tieferen Anzahl Vermietungen im Alpinsport zu kompensieren.