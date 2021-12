Freizeit Zwischen Schnee und Eis: Fünf winterliche Ausflugsziele im Kanton Zug Für all diejenigen, die Lust haben, das winterliche Zug zu erkunden, haben wir einige Ausflugsziele herausgesucht. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Schönes Wetter und Schnee sind eine bezaubernde Mischung. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Entschleunigend. Das sollen die Festtage um Weihnachten vor allem sein. Wer mit Freunden und Familie in dieser Zeit einen Ausflug machen will, der braucht gar nicht weit zu reisen. Der Kanton Zug bietet verschiedene Möglichkeiten, um sich im Winter die Zeit zu vertreiben und ein paar schöne Erinnerungen zu sammeln. Damit es Ihnen nicht an Ideen fehlt, haben wir zur Inspiration einige Optionen zusammengefasst.

Es gibt wenig Magischeres als ein Spaziergang durch den winterlichen Wald. Die verschneiten Bäume, die künstlerisch geformten Eiszapfen, die über manch einer Felswand hängen, und die vielen tierischen Spuren, die es zu entdecken gibt, lassen Naturfreunde in eine ganz eigene Welt eintauchen.

Doch hier ein Kniff, mit dem der winterliche Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis wird: Packen Sie sich in dicke Mäntel und Winterstiefel, suchen Sie eine Feuerstelle und grillieren Sie im Schnee. Übers Feuer kann alles, was auch im Sommer geht: Würste, Gemüse oder sogar Schlangenbrot. Gross und Klein werden daran sicher ihre helle Freude haben. Nicht vergessen: Das Holz im Wald ist bei feuchtem Wetter nass und schlecht entzündbar. Am besten selbst welches in den Rucksack packen.

Der Schneespaziergang kann gut mit winterlichem Grillieren kombiniert werden. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Doch wohin zum winterlichen Grillieren? Beliebte Feuerstellen finden sich überall entlang der Lorze. So etwa im Lorzentobel bei der Höllgrotten in Baar oder weiter aufwärts Richtung Neuägeri. Auch auf dem Zugerberg finden sich zahlreiche Feuerstellen, die zum gemütlichen Verweilen einladen. Wer den Charme des Zugersees zusätzlich zum ohnehin bezaubernden winterlichen Ambiente geniessen möchte, der wird sein Glück bei der Halbinsel Chiemen finden.

Die Anreise ist entweder von Immensee her oder alternativ von Risch möglich. Wer von Immensee her kommt, wird bereits kurz nach Einbiegen in den Seeweg beim Wald eine gemütliche Feuerstelle – sogar ausgestattet mit Bänken – finden. Und für all die Gehetzten, welche die Besinnlichkeit suchen, ein Geheimtipp: Nehmen Sie ein kleines Stück weiteren Weg auf sich bis zum äusseren Spitz des Chiemen. Die Überspannung wird dort garantiert nachlassen.

Am Skilift Nollen dürfte manch einer das Skifahren gelernt haben. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 17. Dezember 2020)

Nicht jeder sucht die grenzenlose Entspannung, manche Adrenalinjunkies brauchen den Kick. Im Winter bietet sich da natürlich eine berauschende Abfahrt auf einer Skipiste an. Im Kanton Zug gibt es einige davon: etwa auf dem Raten in Oberägeri, im Nollen Unterägeri, in Menzingen oder auf dem Zugerberg. Die Pisten an sich sind wohl weniger anspruchsvoll als in anderen Regionen der Zentralschweiz. Doch gerade für Familien mit Kindern ist diese nahe liegende Option ein geeigneter Einstieg. Natürlich nicht nur für Kinder, auch wer selbst noch nie auf den Ski gestanden ist, wird hier einen guten Anfang finden. Ausserdem bieten die Skigebiete die Möglichkeit, sich einmal als Skifahrer aufs Snowboard zu wagen oder umgekehrt.

Auch in Menzingen steht ein Lift. Bild: Stefan Kaiser (18. März 2021)

Nicht zu vergessen, ist das Après-Ski-Erlebnis. Wer nach einem anstrengenden Tag auf der Piste eine heisse Schoggi oder Ovi braucht, hat Einkehrmöglichkeiten direkt neben den Skiliften. In Unterägeri ist beispielsweise das Nollenstübli beliebt und in Oberägeri das Restaurant Raten.

Die Loipe in Unterägeri. Bild: PD

Langlauf gilt seit einigen Jahren als Trendsport schlechthin. Megaevents wie der Engadin Skimarathon haben massgeblich zur Popularität der Wintersportart beigetragen, ausserdem hat sie den Ruf, gesundheitsförderlich zu sein, da viele verschiedene Muskelgruppen genutzt werden. In den Berggemeinden werden gleich mehrere Loipen betrieben. Neben der Skipiste werden auf dem Zugerberg nämlich auch Loipen betrieben. Die Strecken führen auch an Restaurants wie etwa dem Hintergeissboden vorbei. Zu empfehlen ist zudem die Nachtloipe. Bei einer sternenklaren Nacht ein paar Runden auf der kleinen Runde zu drehen, hat etwas Erfüllendes. Bedient werden Langläuferinnen und Langläufer darüber hinaus in Unterägeri und Menzingen.

Die flache Loipe im Schurtannengebiet eignet sich auch für Einsteiger und Einsteigerinnen. So haben Schüler und Schülerinnen der International School ihren Sportunterricht schon nach draussen gelegt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. Januar 2021)

In Unterägeri kann zwischen zwei Loipen gewählt werden: der 3,6 Kilometer langen Seeloipe und der 8 Kilometer langen Rämselloipe. Letztere ist nicht nur wegen der grösseren Strecke herausfordernder, sondern auch, weil mehr Steigungen und Gefälle zu überwinden sind. Aber seien Sie versichert: Wer sich die Loipe zutraut, wird an sonnigen Wintertagen in ein Winterwunderland eintauchen. Die Menzinger Loipe in der Schurtannenebene ist gut 5 Kilometer lang und ziemlich eben; auch Einsteigerinnen und Einsteiger können hier ihre ersten Schritte auf den rutschigen, bloss pommesdicken Ski versuchen, ohne sich überfordert zu fühlen.

Die meisten werden sich wohl an eine Geschichte aus ihrer Kindheit erinnern, in die ein Schlitten involviert war. Eine allseits bekannte Weisheit: Wer mit einem Kufenschlitten in tiefen Schnee gerät, wird sich nur wie in Slow Motion fortbewegen. Mit Vollgas unterwegs sind diese auf dem gefrorenen Untergrund.

Schlitteln ist im Kanton Zug ein Vergnügen. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Nicht wenige Zugerinnen und Zuger werden wohl den Zugerberg als Schlittelort benennen. Der Schlittelbetrieb von der Bergstation bis zur Talstation entfällt aber diese Saison, wie die Stadt Zug im Herbst mitteilte, weil das Trassee neugebaut wird. Immerhin: Bei genügend Schnee kann auf den Hügel nach dem Restaurants Vordergeissboden ausgewichen werden.

Ganz generell reicht ein Hügel und genügend Schnee zum Schlitteln. Den einen oder anderen Geheimplatz kennt bestimmt jeder in seiner Gemeinde. Aber Achtung: Wer mit seinem Schlitten über eine Wiese hinunterdüsen will, sollte sich vorher beim Landbesitzer rückversichern, dass das erlaubt ist. Genauso sehr ist Vorsicht geboten, wenn ein verschneiter Waldweg genutzt wird, Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Fahrzeuge könnten Ihnen entgegenkommen.

Für Kinder ist das Ägeri on Ice ein Highlight. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 20. November 2021)

Ob man nun «Schlifschüele» oder «Schliitschüenle» sagt, ein Spass ist die Rutschpartie auf dem Eis so oder so. Dass der Zugersee längst nicht mehr zufriert, stellt kein Abbruch der Freude dar, da es im Kanton Zug zur Winterzeit mehrere Eisfelder gibt. Da wäre etwa das Ägeri on Ice im Unterägerer Buechwäldli. Neben einem Eisfeld gibt es dort auch die Möglichkeit, sich zu verpflegen, zum Beispiel im Fonduechalet. Das Ägeri on Ice ist bis zum 9. Januar in Betrieb. In der Stadt Zug gibt es eine ähnliche Installation mit dem Zug on Ice. Im kleinen Knusperhäuschen werden Snacks serviert und Glühwein ausgeschenkt. Morgens ist das Eisfeld für Schulklassen vorgesehen.

Das Ausseneisfeld der Bossard Arena Zug. Bild: Stefan Kaiser (4. Oktober 2020)

In der Auflistung der Eisfelder darf natürlich die Bossard-Arena nicht fehlen. Nostalgiker mögen sagen, dass das Aussenfeld nicht den gleichen Charme hat wie jenes des Herti-Stadions, welches früher sogar von Bäumen umgeben war.

Der letzte Tag des Eisbahn-Aussenfelds beim legendären Stadion Herti. Bild: Christof Borner-Keller (Zug, 20. März 2008)

Schneite es, war auch die Eisfläche von einem feinen Schneefilm überzogen. Die Garderobe war eng, hatte ihren ganz eigenen Geruch und der kleine Kiosk sorgte mit den langen, essbaren Gummischlangen bei jungen – und jung gebliebenen – Eisbahnbesuchern für leuchtende Augen und volle Mägen. Doch genug des Schwelgens und zurück zur Gegenwart: Im neuen Stadion entfällt der romantische Faktor zwar, wem es aber um den sportlichen Aspekt geht, der wird auch auf der neuen Eisfläche sein Glück finden. Die neue Fläche bietet wohl auch mehr Komfort.

