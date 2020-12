Wir brauchen diese Informationen Zu Vergleichen im Zusammenhang mit der Coronapandemie 13.12.2020, 17.25 Uhr

Anzahl positive Fälle in Bezug zu Anzahl Tests, in Umrechnung auf 100000 Menschen, pro Kanton, pro Land. Da wären wirkliche Vergleiche möglich. Ich wage zu behaupten, dass im Frühling die Fallzahlen sich in gleicher Höhe bewegt hätten, wenn die Anzahl Tests in gleicher Menge vollzogen worden wären wie heute. Wir brauchen diese Informationen – nicht um zu verharmlosen, sondern um zu wissen, wo wir stehen. Ausserdem ist dem Ausspielen von Kantonen gegeneinander entgegenzuwirken.