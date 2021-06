Helvetismen. Die brauchen wird

Leserbrief Wir brauchen Helvetismen Zum Gebrauch der Sprache 11.06.2021, 13.48 Uhr

In den 60er monierten in Berlin deutsche Schriftsteller, dass Schweizer Schriftsteller zu hochdeutsch, zu regelkonform, also zu exakt schrieben. Einzig Friedrich Dürrenmatt pflege eine eigene originelle Sprache. Damit trügen sie herzlich wenig zur Entwicklung der deutschen Sprache bei, denn diese sei auf Sprachschöpfungen von Schriftstellern aus Randgebieten angewiesen.