Leserbrief Wir distanzieren uns von Propaganda «Voten zur Wahl in Unterägeri», Leserbrief in der «Zuger Zeitung» vom 30. November 03.12.2021, 15.09 Uhr

Jüngst wurde der Name der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft als Wahlpropaganda für die kommenden Gemeinderatswahlen in Unterägeri missbraucht. Man erhielt den Eindruck, dass die WFG sich politisch positionieren würde... Wir von der WFG distanzieren uns allerdings ganz klar von dieser politischen Wahlpropaganda und hoffen doch sehr, dass in Zukunft solche Themen nicht mehr auf dem Rücken von Dorfvereinen ausgetragen werden.