Leserbrief Wir können das ganz gut selbst organisieren «Die neue Orgel spielt in der Stadt», Ausgabe vom 30.September

In einem Gastbeitrag hat uns Esther Girsberger zu erklären versucht, dass die Intelligenz in den Städten wohnt. Als Beispiel dient ihr die intellektuell anstrengende und bisweilen unversöhnliche Diskussion um den Kunsthaus-Erweiterungsbau in Zürich. Auch werden viele Hirnzellen in die Diskussion betreffend die Zukunft des Sprechtheaters investiert.

Wenn es noch eines Beweises der Abgehobenheit der städtischen Elite brauchte, dieser Artikel ist der beste Beweis. Auf dem Land fragt man sich vielleicht eher, wieso muss Kunst überhaupt staatlich subventioniert werden? Wieso werden Fussballklubs nicht gleich subventioniert, obwohl sie mehr für Integration von Ausländern machen? Ich persönlich glaube nicht an einen geografischen Graben, sondern an einen Graben, der auf der Lebenseinstellung basiert. Es geht dabei um die fundamentale Frage, ob ich für mein Leben selber die Verantwortung übernehmen oder diese an den Staat delegieren will. Und bei der Antwort auf diese Frage sehen wir eine immer grösser werdende Gettoisierung. Die Städte wurden immer mehr zu einem Zufluchtsort für Leute, die sich ihr Leben vom Staat diktieren lassen wollen. Gleichzeitig sind viele dieser Leute aber auch direkt oder indirekt Angestellte des Staates. Eine Lösung dieses Grabens sehe ich, indem die Kantone und Gemeinden mehr Autonomie erhalten. Wenn die Städte autofrei sein wollen, kein Problem. Vielleicht haben die Arbeitgeber dann ein Problem mit der Rekrutierung von Arbeitnehmern. Und bitte auch weg mit all den Subventionen, allen voran dem NFA. Wir auf dem Land können das ganz gut selbst organisieren, wie der Kanton Zug es beweist.

Stefan Betschart, Cham