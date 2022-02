Handball LKZ-Cheftrainer: «Wir sind absolut im Soll» Doublesieger LK Zug ist auf Kurs. Verbesserungen sind in der Defensive notwendig. Michael Wyss 18.02.2022, 16.33 Uhr

Zugs Sara Zaetta beim Torwurf gegen GC Amicitia Zürich. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Februar 2022)

Mit zehn Siegen und vier Niederlagen stehen die Zugerinnen nach der Qualifikationsphase auf dem dritten Rang der SPL1. Im letzten Spiel setzte es bei Yellow Winterthur eine ärgerliche 30:31-Niederlage ab und zwei wichtige Punkte im Kampf um eine noch bessere Ausgangslage für den Einzug in den Playoff-Final blieben Fehlanzeige. Die Zugerinnen (20 Punkte), der amtierende Meister und Cupsieger, startet jedoch nur mit einer Hypothek von einem Zähler auf Brühl (2. Rang; 21 Punkte) in die Finalrunde (12 Spiele), souveräner Leader sind die Spono Eagles (25). Die Punkte für die am 26. Februar beginnende Finalrunde werden mitgenommen. Die Tabellensituation verspricht einiges an Spannung.

Auf dem richtigen Weg

Cheftrainer Christoph Sahli, Routinier Leah Stutz (Rückraum) und Präsident Michael Tremp nehmen Stellung zur ersten Phase der Meisterschaft. Sahli: «Wir sind absolut im Soll. Nach dem Umbruch in der letzten sehr erfolgreichen Saison haben wir nach ein paar Stolpersteinen schnell den Tritt gefunden und haben mit Siegen gegen die Konkurrenz gezeigt, dass wir ein gewichtiges Wörtchen um die Titel mitreden können.» Wo muss man sich verbessern? «Steigern müssen wir uns in defensiver Hinsicht und in der Zusammenarbeit mit den Torfrauen. In der Verteidigung sehe ich bereits eine klare Steigerung, unsere Abwehr ist viel beweglicher als in der Vergangenheit. Nun müssen wir dies aber auch mit Härte und Cleverness in erfolgreiche Ballgewinne umwandeln. Um den Playoff-Final zu erreichen, müssen wir auf und neben dem Feld ein gutes Grundniveau erreichen, woraus sich eine spielerische Konstanz entwickeln soll. Da arbeiten wir momentan daran und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.» Stutz: «Die Finalrunde ist erreicht, darüber freuen wir uns. Diese Saison ist die Liga ausgeglichener, was für mehr spannende Spiele sorgt. Positiv ist, dass wir im Angriff immer wieder Lösungen finden, um Tore zu erzielen. Defensiv sind wie noch nicht so stabil wie erhofft. Da müssen wir uns definitiv noch steigern, um ein Wort um den Playoff-Final mitreden zu können.»

Tremp: «Ganz zufrieden können wir mit der Qualifikation nicht sein, jedoch stimmt der Weg. Erfreulich ist, dass wir im Angriff mit viel Spielwitz und Durchschlagskraft unterwegs sind. Steigerungspotenzial besteht noch in der Deckung, bei der es manchmal noch an der nötigen Konstanz und Abstimmung fehlt. Alles ist offen, und das junge Team wird in der Finalrunde weiter voll angreifen, mit dem Fokus auch in dieser Saison wieder, um Titel mitzuspielen.»

Hinweis: Im Cup-Viertelfinal trifft der LK Zug am Mittwoch (20.15 Sporthalle) auf Ligakonkurrent Yellow Winterthur.