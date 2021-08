Leserbrief Wir stehen hinter der Regierung Zur Coronastrategie an den Zuger Schulen und zu einem politischen Vorstoss der SVP 24.08.2021, 16.29 Uhr

Wollen wir Teil der Lösung oder des Problems sein? Diese Frage sollen sich gerade in dieser Pandemie gerne auch die politischen Parteien stellen. Und offenbar ist für einige die Bewirtschaftung des Problems aus parteipolitischer Sicht attraktiver. Dass sich aber ausgerechnet jene Kreise, die am lautesten nach Ausstiegsstrategien gerufen haben, exakt dann in Szene setzen, wenn beispielsweise die Schulen (nebst dem GIBZ übrigens auch die Schulen von SVP-Bildungsdirektor Stephan Schleiss) sehr transparent und ohne Zwang die Möglichkeiten zur Rückkehr zu einem möglichst normalen, bildungsförderlichen Alltag aufzeigen, überrascht uns sehr. Seitens der Mitte unterstützen wir unsere bürgerliche Regierung auf ihrem Weg zurück zu einer Normalität für uns alle und bei der kooperativen Lösung des Problems. Oder für die Junge SVP vielleicht etwas näher mit den Worten ihres eigenen SVP-Fraktionschefs Philip C. Brunner (Kantonsrat, 6. Mai 2021): «Aber es ist natürlich ein laufender Prozess […] und jeden Tag verbessert sich die Situation an der Impffront. Das Entscheidende ist, dass man wirklich hinter der Regierung stehen will.» Wir tun das!