Zwei Besucherinnen erzählen, was sie an der Zuger Messe schätzen.

Besucher der Zuger Messe: «Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort!»

Zwei Besucherinnen erzählen, was sie an der Zuger Messe schätzen.

Besucher der Zuger Messe: «Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort!»

Besucher der Zuger Messe: «Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort!» Zwei Besucherinnen erzählen, was sie an der Zuger Messe schätzen. Fabian Gubser

Regelmässig dabei: Rita Tresch (links) und Hildi Herger aus Uri. (Bild: Fabian Gubser)

Die Zuger Messe lockt nicht nur hiesiges Publikum an: Am Dienstagabend schlenderten Rita Tresch und Hildi Herger aus dem Gastkanton Uri durch die Gewerbeausstellung – bereits mit vollem Rucksack. Die beiden Frauen reisten nicht zum ersten Mal an die Zuger Messe. Vor allem für einheimische Firmen und Produkte interessieren sie sich.

Was war das speziellste Produkt, das Sie je gekauft haben?

Rita Tresch: Ein chinesischer Haarentferner – bei dem mit einem Stäbchen Haare aufgerollt werden. Eigentlich funktioniert er gut. Bartträgern würde ich ihn jedoch nicht empfehlen, da das Zupfen ein wenig schmerzhaft ist (schmunzelt).

Was haben Sie heute erlebt?

Tresch: Heute haben wir bei den regionalen Äpfeln zugepackt und uns sowohl eine spezielle Gewürzmischung als auch sogenannte Schafböcke (ein Honigteiggebäck aus Einsiedeln) geholt. Besonders gut gefallen hat uns die Modeschau – wir waren aus Zufall genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Zudem haben wir bereits an zwei Wettbewerben teilgenommen und dabei einen Apfelschnitz gewonnen (lacht).

Hildi Herger: Ich habe mir eine sogenannte Infrarotkabine angeschaut, die ich anderswo schon getestet habe. Die Wärme soll sehr gesund für den Körper sein. Gekauft habe ich sie aber noch nicht…

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Tresch: Da ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, schätze ich es sehr, dass es hier überall einen barriere­freien Zugang gibt. Bei gewissen «Märchten» ist das etwas anders – dort muss ich viele Hindernisse überwinden. Auch die Anfahrt mit dem Auto hat bestens geklappt.

Was ist Ihr Lieblingsort?

Tresch: Eindeutig die Halle mit den Tieren! Da ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, sehe ich mir besonders gerne die Schafe und die Schweine an.

Herger: Der Streetfood-Market hat bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Das Angebot des Fischstandes sah sehr appetitlich aus!