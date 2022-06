Leserbrief Wir wollen keine Trolle «Kritik am ukrainischen Präsidenten Selenski wächst», Ausgabe vom 18. Juni 22.06.2022, 13.54 Uhr

Der Artikel hat es in sich. Im Beitrag kommt ein Taras Chornovil ausführlich zu Wort, ohne dass diese Person und seine politische Vergangenheit offengelegt, Beweise für seine Aussagen vorgelegt oder seine Aussagen kommentiert werden. So behauptet Chornovil, Präsident Selenski sei verantwortlich, dass ein Hauptverdächtiger des MH17-Abschusses nicht den niederländischen Strafbehörden ausgeliefert, sondern dieser sich nach Russland in Sicherheit bringen konnte.

Auch eine geplante Festnahme von verdeckt in der Ukraine operierenden russischen «Wagner»-Söldnern sei von Selenskis Büro verraten und damit die Söldner nicht ihrer Strafe zugeführt worden. Durch diesen Verrat hätten ukrainische Fahnder um ihr Leben bangen müssen. Auch opfere Selenski täglich bis zu tausend Soldaten, um so «den Boden für territoriale Zugeständnisse» an Russland vorzubereiten.

Chornovil nennt das «Blutmanipulation durch Idioten». Im Grunde sei Selenski lediglich ein Schauspieler, der mit seiner Clique die Ukraine verrate. Auch die ukrainische Armee erhebe schwere Vorwürfe gegen Selenski und seine Regierung. So kämpfe die Armee nicht wegen, sondern trotz der Regierung erfolgreich. Nicht die ukrainische Regierung rüste die Armee auf, sondern die Armee müsse ihre Ausrüstung privat im Ausland besorgen und das Geld dazu stamme ebenfalls aus privaten Quellen.

Doch wer ist Taras Chornovil, der solchen Bullshit erzählt und den diese Zeitung als Kronzeuge aufführt und ihn gar als ein «über alle Lager hinweg angesehener Kommentator» bezeichnet? Taras Chornovil ist ein, nicht wiedergewählter, früherer Abgeordneter des ukrainischen Parlaments. Gemäss Wikipedia war Chornovil in der Ukraine Mitglied der «Partei der Regionen» beziehungsweise einer prorussischen Partei. Diese Partei stemmte sich vor Kriegsbeginn gegen eine Annäherung an den Westen und hat die «Liebe für alles Russische» in ihren Statuten verankert. Im Artikel wird behauptet, Selenski und seine Clique sympathisierte für Russland und verrate damit das Land.

Nach bekanntem Muster werden hier offensichtliche Tatsachen ins pure Gegenteil verkehrt, um im Westen Zweifel an der ukrainischen Regierung und am Sinn unserer Unterstützung zu säen. Solche im Hintergrund und manipulativ wirkenden Berichte von Leuten nennt man Trolle. Dass sich russische Trolle bereits in die Artikel von schweizerischen Tageszeitungen vorgearbeitet haben, sollte uns sowie vor allem dieser Zeitung selbst sehr zu denken geben.

Franz Felder, Neuheim