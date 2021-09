Gastronomie Zuger Wirte hoffen auf Bewilligung für Winterangebote Eine schriftliche Umfrage bei Stadtzuger Lokalen lässt den naheliegenden Schluss zu, dass jene in See- und Zentrumsnähe am meisten von den grösseren Aussenflächen profitiert haben. Raphael Biermayr 21.09.2021, 05.00 Uhr

Am augenfälligsten für Passanten und Verkehrsteilnehmer war das im Sommer am oberen Postplatz beim «Plaza». Dank zusätzlicher Tische und Stühle sowie Festgarnituren während der Fussball-EM herrschte an manchen Tagen ein für Zuger Verhältnisse bemerkenswertes Publikumsaufkommen.

Die erweiterte Terrasse bezeichnet der «Plaza»-Inhaber Jonny Azizi als «sehr hilfreich», weil seine Mitarbeiter und er auch die geforderten Corona-Sicherheitsabstände zwischen den Tischgruppen «mehr als ausreichend gewähren» könnten. Allerdings habe er viele Lärmklagen aus der Nachbarschaft erhalten. Diese waren «mit Abstand viel zahlreicher als in den Jahren vor der Pandemie». Azizi lobt die Bemühungen der Stadt und wünscht sich das Beibehalten der grösseren Aussenfläche um den Zusatz von Wintertauglichkeit: «Zelte, Hütten oder Wärmelampen wären optimal.» Mit diesem Anliegen dürfte er beim Stadtrat auf taube Ohren stossen (siehe Hauptartikel).

Das hat Eric Bourgeois nach eigenem Bekunden bereits erfahren. Der Betreiber der Althus-Bar am Landsgemeindeplatz sei mit seinem Wunsch nach beheizbaren Möglichkeiten draussen schon mehrfach abgeblitzt. Dass er überdies nur vier zusätzliche Tische aufstellen darf, erachtet er als unfair: «Andere Restaurants bekamen viel mehr Tische und Stühle, ohne dass es dafür einen Grund gab.» Was ihn besonders stört: Die Lokale in der Altstadt würden härteren Vorgaben unterliegen als die anderen, Bourgeois hält das für «inakzeptabel». Diesen Begriff hatten wohl auch manche seiner Nachbarn im Kopf – aus anderen Gründen: Es gab laut dem Wirt mehrere Lärmklagen.

Die Confiserie Speck nutzt zwar an drei Standorten in der Stadt mehr Raum, bietet laut Mitinhaber Walter Speck aber nicht mehr Plätze an. So habe man aber immerhin die übliche Anzahl unter Einhaltung des vorgeschriebenen, pandemiebedingten Abstands zwischen den Tischen aufrechterhalten können. Auf die Frage, welche Erfahrung man damit gemacht hat, schreibt Walter Speck durchaus humorvoll: «Wir mussten weiter laufen als üblich.»

Auch die Schrittzähler der Angestellten des «Spago» an der Bahnhofstrasse dürften stärker ausschlagen. Die Betreiberfirma Remimag, der in Zug ausserdem der «Brandenberg» und das Hafenrestaurant gehören, hat hier nämlich mehr Tische und Stühle aufgestellt. Auch in Zukunft wünscht man sich mehr Platz – wenn auch nicht zwingend für mehr Plätze: «Wenn wir die gleiche Anzahl grosszügiger stellen können, ist das schon eine Aufwertung», ist Conny Willi von Remimag überzeugt.

Gerd Seeburger, der Inhaber des «Juanitos» und des «Puccini» in der Vorstadt, würde die zahlreicheren Tische beim erstgenannten Lokal gern beibehalten. Er streicht die «sehr gute Arbeit» der Behörden heraus und hofft, diese Erweiterungen «ohne Baueingaben oder Einschränkungen» erhalten zu können.

Nicht alle nehmen mehr Plätze in Anspruch

Auf zusätzliche Aussenplätze verzichtet hingegen das Restaurant Theater Casino. Dies, weil die Terrasse gross genug sei, schreibt der Geschäftsleiter Niculin Peter. Er appelliert an die Stadt, jedoch weitere Härtefallgelder zu sprechen, «solange die Umsätze nicht auf Vor-Corona-Niveau sind».

Das einzige Lokal, das sich an der Umfrage beteiligte und weder am See noch im Zentrum liegt, ist das «Guggital» auf dem Weg zur Schönegg. Die Inhaberin Cornelia Elsener verweist auf den grossen Garten des Restaurants und schreibt, dass die Regelung deshalb vor allem der Konkurrenz nütze. Dessen ungeachtet freut sie sich, dass die Stadt der Gastronomie allgemein «wohlgesinnt» sei.