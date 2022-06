Wirtschaft Die Luzerner CKW expandiert ins Gebiet der Zuger WWZ AG Anfang dieses Monats hat der Stromkonzern CKW die Hünenberger Elektro Camenzind + Partner übernommen. Sie will damit ihre Präsenz im Bereich Gebäudetechnik stärken. Die Expansionsstrategie der CKW stösst auch auf Kritik. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 09.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf das WWZ-Gelände in Zug. Bild: WWZ AG/PD

Die Übernahme der Elektro Camenzind + Partner ist nicht die erste, die von der CKW AG getätigt wird. Der Luzerner Stromkonzern verfolgt eine eigentliche Expansionsstrategie. Diese ruft Kritiker auf den Plan. Die Konkurrenz stört sich daran, dass das von verschiedenen Kantonen kontrollierte Unternehmen immer mehr in Bereiche vordringen, die früher die Domäne von privatwirtschaftlichen Betrieben waren.

Die CKW hält dagegen fest, für sie gelte wie für alle anderen Firmen in der Schweiz die Wirtschaftsfreiheit. Im Februar sagte CKW-CEO Martin Schwab im Interview mit unserer Zeitung: «Wir gehören zwar direkt und indirekt mehreren Kantonen, aber wir sind privatwirtschaftlich als Aktiengesellschaft organisiert. Unsere ­Aktionäre erwarten von uns eine vernünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung.» Es werde weitere Übernahmen geben, wenn sie für die CKW Sinn machten, so Schwab damals.

WWZ AG sieht die Expansion gelassen

«Wir stehen wirtschaftlichen Entwicklungen im Zuger Gebiet gelassen gegenüber», erklärt WWZ-CEO Esther Denzler. Zumal die WWZ AG keinen eigenen Bereich Gebäudetechnik führt. Hier wie auch in vielen anderen Bereichen arbeite die WWZ AG eng mit dem lokalen Gewerbe zusammen.

Zur Problematik von Expansionen durch Gesellschaften, die privatwirtschaftlich geführt werden, aber teilweise im Besitz des Staates sind, sagt Esther Denzler: «Innerhalb der Privatwirtschaft erscheint diese Thematik seit geraumer Zeit immer wieder auf der Themenagenda. Wir können einen gewissen Unmut, sprich Verunsicherung, seitens des KMU-Gewerbes aufgrund dieser Entwicklung nachvollziehen.»

Die WWZ AG habe allerdings bereits vor längerer Zeit entschieden, diesen Wachstumspfad nicht zu verfolgen.

Die WWZ versorge die Bevölkerung und Wirtschaft im Kanton Zug – und darüber hinaus – mit Energie (Strom, Wärme/Kälte, Gas), Telekommunikation, Wasser und Elektromobilität. «Einen besonderen Fokus legen wir auf das nachhaltige Wärmegeschäft wie den Energieverbund Circulago oder den Wärmeverbund Ennetsee», führt Esther Denzler aus.

WWZ ist schon in anderen Kantonen tätig

Die WWZ ist in diversen Bereichen längst auch in benachbarten Kantonen präsent. «So sind wir im Bereich Telekommunikation seit über 20 Jahren interkantonal unterwegs – nebst dem Kanton Zug beispielsweise in den Kantonen Zürich bis Affoltern am Albis, Schwyz, Aargau, Bern, Luzern und mit unserer Tochtergesellschaft, der Sasag Kabelkommunikation AG, auch in den Kantonen Schaffhausen und Thurgau», sagt die CEO.

Sollten sich diesbezüglich weitere Möglichkeiten ergeben, sei eine weitere Expansion nicht ausgeschlossen.

In den Bereichen Fernwärme und Fernkälte sowie Energiecontracting ist die WWZ ebenfalls über die Kantonsgrenzen hinaus aktiv, «auch wenn wir uns hierbei in erster Linie auf die regionale Versorgung konzentrieren», so Denzler. Dennoch werde die WWZ AG immer wieder von anderen Kantonen angefragt. «Bezüglich Expansion beschränken wir uns jedoch auf ein Gebiet in einem zeitlichen Radius von 30 Autofahrminuten um Zug herum.»

Weitere Expansionen nicht ausgeschlossen

Weiter ist die WWZ AG im Bereich der Gasversorgung und Stromversorgung in einzelnen Gemeinden des Kantons Luzern aktiv. Ebenso in der Wasserversorgung. So sei die WWZ AG seit 2001 beispielsweise für die Wasserversorgung der Gemeinde Hochdorf verantwortlich. «Grundsätzlich halten wir fest: Weitere Expansionen seitens WWZ sind auch künftig nicht ausgeschlossen, auch wenn aktuell keine konkreten Expansionspläne in Bearbeitung sind», erklärt WWZ-CEO Esther Denzler.

Die aktuelle geopolitische Situation geht weder an der WWZ AG noch an der CKW spurlos vorbei. Die Zuger Erdgaslieferantin wird den Erdgaspreis per 1. Juli über alle Kundensegmente erhöhen. Die Erhöhung wird 1,83 Rappen pro Kilowattstunde betragen. Bereits im November des letzten Jahres wurde der Erdgaspreis um 3,23 Rappen und per 1. Januar dieses Jahres nochmals um 1,40 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Die Luzerner CKW meldet ebenfalls, dass sie die Preise erhöhen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen