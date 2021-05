Interview Vom Glarnerland an den Zugersee: So kam der neue Chef zur Zuger Kantonalbank Hanspeter Rhyner (52) ist neuer CEO der Zuger Kantonalbank. Im Interview spricht er über seine Ziele und den schönsten Flecken in seiner neuen Heimat. Vanessa Varisco 08.05.2021, 05.00 Uhr

Seit 1. März ist Hanspeter Rhyner CEO der Zuger Kantonalbank. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Februar 2021)

Man hört ihm noch an, dass er nicht in Zug aufgewachsen ist. Hanspeter Rhyners Dialekt ist zwar kein zugerischer, doch verstehen tut man ihn trotzdem problemlos. Der 52-Jährige kommt aus dem Glarnerland, ist kürzlich aus Mollis hergezogen für seine neue Stelle. Nachdem der langjährige Zuger-Kantonalbank-CEO Pascal Niquille Ende Februar in Pension ging, übernahm Rhyner den Vorsitz der Geschäftsleitung. Rhyner war in den letzten sieben Jahren CEO der dortigen Kantonalbank. Nicht zuletzt war er dafür bekannt, die Bank aus einer schwierigen Situation hinauszuführen. Was auch in Medienberichten zu lesen war; gemäss „Finanz und Wirtschaft“ hat Rhyner die Glarner Kantonalbank (GLKB) zu einem „Powerhouse“ gemacht. Insbesondere die Digitalisierung innerhalb des Finanzinstituts trieb er voran, sodass die GLKB eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen konnte.

Hanspeter Rhyner, wieso haben Sie einen Wechsel nach Zug angestrebt?

Hanspeter Rhyner: Als Kantonalbanken-Kenner habe ich die Entwicklungen bei der Zuger Kantonalbank schon lange verfolgt. Die Bank geschäftet sehr fortschrittlich. Sie war beispielsweise die erste Bank, welche die Schalter in den Geschäftsstellen abgeschafft hat. Was damals auch für Erstaunen sorgte, aber sehr progressiv war. Ich wollte etwas Neues machen, in einem dynamischen und internationalen Marktumfeld. Und bislang haben sich all meine Vorstellungen erfüllt.

Mit Ausnahme davon, dass Sie unter normalen Umständen wohl alle Mitarbeiter schon persönlich kennengelernt hätten, vermute ich.

Richtig, eine spezielle Situation. Auf den Rundgängen durch die Geschäftsstellen, am Postplatz und im Bürogebäude in Baar habe ich schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen können. Ziel ist, dass ich bis im Sommer alle getroffen habe. Unsere Mitarbeitenden sind das grösste Kapital, und beim Kennenlernen habe ich bereits tolle Erfahrungen mit ihnen gemacht.

Zum Beispiel?

An einem Morgen habe ich die Lernenden im dritten Lehrjahr zu einem Austausch getroffen. Zum Dank dafür, dass ich mir Zeit für sie genommen habe, schenkten sie mir ein selbstgestaltetes Buch mit Fotos und Beschrieben ihrer Lieblingsplätze im Kanton Zug.

Sie scheinen gut angekommen zu sein. Abgesehen von den Treffen mit den Mitarbeitern, wie war Ihr Start bei der Zuger Kantonalbank?

Ich habe mich schnell akklimatisiert, schliesslich ist die Aufgabe als CEO keine neue für mich. Das Wichtigste ist, den Kunden nahe zu sein und ihren Bedürfnissen mit der entsprechenden Fachkompetenz gerecht zu werden. Einige Kunden habe ich schon getroffen, auch auf Baustellenbesichtigungen war ich bereits. Kundenanlässe wie auch die Generalversammlung, die jährlich im Frühling ein gesellschaftliches Highlight im Kanton Zug darstellt, entfallen bekanntlich. Nichtsdestotrotz bleibt der Austausch mit Privatkunden und Firmen natürlich essenziell.

Und wie stellen Sie diesen Austausch her?

Wie erwähnt einerseits durch persönliche Gespräche mit den Kunden. Andererseits engagiere ich mich auch im Vorstand der Zuger Wirtschaftskammer, was die Vernetzung ebenfalls fördert und hilft, wirtschaftliche Bedürfnisse an die Politik heranzutragen. Denn besonders nach der Krise wird es entscheidend bleiben, dass der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik bestehen bleibt.

Was brauchen denn Zuger Unternehmen nach der Krise?

Das variiert je nach Branche. Für uns als Bank wird es wichtig sein, dass wir eine zuverlässige Ansprechpartnerin bleiben. Das gilt auch für einen allfälligen finanziellen Engpass der Unternehmen, wofür es natürlich staatliche Mittel gibt. Aber die Firmen sollen sich auch auf die langjährige und stabile Partnerschaft mit Zuger KB verlassen können.

Die Pandemie dürfte die Bedürfnisse der Privatkunden verändert haben. Stichwort: digitales Zahlen. Das boomt spätestens seit der Pandemie mehr denn je. Was heisst das für Sie als CEO?

Tatsächlich haben elektronische Zahlungsmittel einen Schub bekommen. Die Zuger Kantonalbank war diesbezüglich bereits gut aufgestellt, auch was mobile Zahlmittel wie Twint, Apple- oder Samsung-Pay betrifft. Aus dieser Entwicklung könnten sich neue Herausforderungen und Chancen ergeben. Meine Aufgabe ist es denn auch, vorauszudenken und mir zu überlegen, was unsere Kunden in Zukunft wollen. Wie also können beispielsweise die Vorteile des bargeldlosen Zahlens künftig weiter ausgebaut werden? Die Antworten auf solche Fragen werde ich in den nächsten Monaten erarbeiten.

Welche Themen werden Sie darüber hinaus beschäftigen?

Hochaktuell sind Themen rund um die Vorsorgeberatung. Viele Kunden haben sich anlässlich der Pandemie intensiv damit beschäftigt, wie sie für Alter und Krankheit vorsorgen können. Diesen Pfeiler wollen wir deshalb weiter stärken. Genauso wie der Bereich der Vermögensverwaltung ausgebaut werden soll, welcher bereits hervorragend aufgestellt ist.

Beschreiben Sie den Ausbau der Vermögensverwaltung.

Unsere Stärke in der bedürfnisorientierten Anlageberatung soll weiter vertieft werden und auch auf Expats ausgeweitet werden, die es in Zug gibt und welche oft wenig betraut mit der hiesigen Vermögensverwaltung und Altersvorsorge sind. Die Bank will auch bei dieser Kundengruppe eine vertrauenswürdige Ansprechpartnerin sein und Mehrwert bieten. Unsere Berater sollen Begleiter sein und sie dabei unterstützen, sich in Zug rundum heimisch zu fühlen. Der Fokus auf diese Local Internationals – wie wir diese Kundengruppe nennen – entstand zu Zeiten meines Vorgängers Pascal Niquille, daran will ich auf jeden Fall anknüpfen.

Welche Herausforderungen erwarten Sie in Ihrer Funktion als CEO?

Man kommt nicht umhin, die Zinssituation zu erwähnen. Das Zinsdifferenzgeschäft ist hart umkämpft und sehr kompetitiv. Wir müssen deshalb dranbleiben. Hier wollen wir nachhaltig wachsen, insbesondere bei der Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum.

Zurück zu Ihnen. Die Lernenden der Zuger Kantonalbank haben Ihnen ein Buch mit den schönsten Ecken Zugs geschenkt. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrer neuen Heimat?

Bislang der Zugerberg. Da bin ich mit dem Velo schon einige Male hochgefahren und habe einige wunderschöne Flecken entdeckt. Ich bin Ende letzten Jahres hergezogen, deshalb kann sich das im Sommer noch ändern. Vielleicht liegt mein Lieblingsplatz dann näher am See.

Hanspeter Rhyner (52) ist seit 1. März CEO der Zuger Kantonalbank. Davor war er seit 2013 in gleicher Position bei der Glarner Kantonalbank tätig. Er wohnt in der Stadt Zug und engagiert sich auch im Vorstand der Zuger Wirtschaftskammer.