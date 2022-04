Wirtschaft Zuger Jungunternehmerpreis: Künstliche Intelligenz hilft bei der Atemanalyse Die Verleihung des Jungunternehmerpreises 2022 in Steinhausen verdeutlichte einmal mehr das Potenzial von innovativen Zuger Start-ups. Hansruedi Hürlimann 06.04.2022, 16.00 Uhr

Die Gewinner des Zuger Jungunternehmerpreises 2022 (von links): Christian Zwicky (Deep Breath Intelligence (DBI) AG), Guiseppe Nardone (Schadstoffcheck GmbH), Ofer Becker (Immo Track AG). Bild: Marcel Roos/PD

Moderator Martin Elbel konnte den Anlass am Dienstagabend, 5. April, im Dreiklang Steinhausen vor vollen Rängen eröffnen. Insgesamt sieben Jungunternehmer und eine -unternehmerin konnten während dreier Minuten ihr Unternehmen vorstellen und danach während zweier weiteren Minuten die Fragen des Expertenteams beantworten.

Neben drei Männern war Carina Brüngger die einzige Frau, die als Gemeinderätin der Gastgemeinde die Anwesenden willkommen hiess. Die Geschäftsfelder, die vorgestellt wurden, umfassten ein breites Spektrum; vom Gesundheitswesen zu IT-Lösungen und neuartiger Ernährung bis hin zu Schmuck, der dem persönlichen Geschmack entsprechend designt werden kann.

Organisiert wurde der Anlass vom Technologie Forum Zug, das seit 19 Jahren technologisch führende und innovative Unternehmen des 2. Sektors im Wirtschaftsraum Zug vernetzt. Der Gewinner des Jungunternehmerpreises wird mit 5000 Franken ausgezeichnet.

Das Publikum bestimmte die Sieger

Wie schon in den Vorjahren wurden die Anwesenden eingeladen, nach der Präsentation dem persönlichen Favoriten die Stimme zu geben. Das geschah mittels eines QR-Codes, der am Eingang abgegeben wurde und den man mit dem Natel aktivieren konnte. «Fälschungssicher und ohne Duplizierung», wie der Moderator sagte.

Bis die Daten ausgewertet waren, hatten die drei Gewinner aus dem Vorjahr Gelegenheit, über ihre Erfahrungen im Nachgang zur Preisverleihung zu berichten. Sie alle bestätigten den positiven Einfluss auf ihre Motivation weiterzumachen, auch wenn sich nicht alles wie geplant entwickelte.

Bevor die mit Spannung erwartete Preisverleihung begann, wurde der Förderpreis von PricewaterhouseCoopers verliehen. Er ging an Mayor Unlimited AG und damit an ein Start-up, das anderen jungen Firmen mittels Digitalität den Einstieg in den Markt erleichtern will.

Den dritten Platz erreichte die Firma Immo Track AG. Sie hilft Hauswart- und Reinigungsfirmen, die wiederkehrenden Arbeiten digital zu erfassen. Der Gründer und CEO Ofer Becker konnte nachvollziehbar aufzeigen, dass so mehr Aufträge abgewickelt werden, ohne die Personalkosten zu erhöhen.

Guiseppe Nardone, der den zweiten Preis eroberte, ist der Gründer und Inhaber von Schadstoffcheck GmbH. Wie der Name sagt, handelt es sich um das Erfassen von Schadstoffen in der Baubranche und deren fachmännische Entsorgung. Im Fokus steht dabei Asbest, das sich vor allem bei einem Rückbau als gesundheitsgefährdend erweist.

Wie von Asbestopfern inzwischen bekannt, ist dabei vor allem die Lunge betroffen. Als vielseitig ausgebildeter und erfahrener Fachmann in der Baubranche hat sich Nardone intensiv damit befasst und begleitet solche Vorhaben als Berater.

Diagnose dank Atemanalyse

Um die Atmung geht es auch beim Sieger, der Deep Breath Intelligence (DBI) AG. Der CEO der 2018 gegründeten MedTech-Unternehmens, Christian Zwicky, bejahte die Frage unserer Zeitung, ob nicht vielleicht die Erfahrungen der Menschen mit Corona seinem Unternehmen zum ersten Platz verhalfen.

Wie schon der Name verdeutlicht, wendet Deep Breath Intelligence «die künstliche Intelligenz (KI) auf ultrahochauflösende Daten in der Atemanalyse an». Laut Zwicky lassen sich über den Atem bis zu 500 Biomarker erkennen. Die Technologie wird in der Pharmaforschung und in der Früherkennung von Krankheiten eingesetzt.

Die Firma arbeitet in diesem Bereich eng mit dem Unispital Zürich zusammen mit dem Ziel, die Präzisionsdiagnostik für verschiedene Krankheiten zu erhöhen und die Medikation individuell angepasst zu verschreiben.

Der traditionelle Apéro im Foyer des Dreiklang rundete den Anlass ab und bot ausreichend Gelegenheit zum Gedankenaustausch und Netzwerken.