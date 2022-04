Wirtschaft Zuger Kaffeeproduzenten-Paar präsentiert kompostierbare Pads – auch für Nespresso-Maschinen Die Firma Tropical Mountains von Thomas Schwegler und seiner Frau Gisella Iriarte hat in der Pandemie das Online-Geschäft mehr als verdoppelt. Nun lanciert sie eine Marktneuheit. Dabei soll es nicht bleiben. Dominik Buholzer Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Thomas Schwegler und seine Frau Gisella Iriarte sind zufrieden. Bild: PD

In Sachen Kaffee ist Thomas Schwegler ein Spätzünder. Seine erste Tasse trank er mit 30. Das war im Jahr 2005 in Bolivien. Er sollte damals als Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation den heimischen Bauern helfen, einen Kaffee für den Direktexport auszuwählen.

Er machte nicht nur dies, sondern verhalf den Kaffeebauern auch zu ­wirtschaftlichem Erfolg. Dank Schweglers Handelsgeschicke konnten sie bereits im ersten Jahr einen Schiffscontainer voll Kaffee nach Kanada exportieren. Das war Schweglers Geburtsstunde im Kaffeehandel.

Seit 2014 betreibt er zusammen mit seiner Frau mit Tropical Mountains von Zug aus seinen eigenen Kaffeehandel. Der Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit. Mittlerweile sei das Unternehmen vollständig klimaneutral. Dies gilt auch für die neuen «Businesskaffees». Die Pads passen in jede Nespresso-Büromaschine und sind zusätzlich kompostierbar – eine Marktneuheit.

Die Pads werden in der Schweiz hergestellt. Bild: PD

Produziert werden die Pads im Tessin. «Weil wir bislang die Einzigen sind, die auf dieses Verfahren setzen, fallen die Produktionskosten höher aus als sonst. Wir wollten aber unbedingt eine Alternative zu den Aluminiumpads bieten, die es sonst überall gibt», sagt Schwegler.

600 Millionen Pads werden jährlich verbraucht

Schwegler will mit seinem neuen Produkt exklusiv den Schweizer Markt bedienen. Das Marktpotenzial ist auf jeden Fall gross. Schätzungsweise 600 Millionen Kaffeepads werden jährlich in Schweizer Büros und Hotelzimmern verbraucht.

Gerade bei Hotelketten ist das Interesse an der Neuheit aus Zug gross. «Nachhaltigkeit ist in der Hotellerie ein grosses Thema. Da unsere Pads nicht nur kompostierbar, sondern auch noch klimaneutral sind, sitzen wir plötzlich auch bei grossen Unternehmen am Verhandlungstisch», sagt Thomas Schwegler.

Tropical Mountains ist nicht nur bei der Produktion seiner Kaffees auf Nachhaltigkeit bedacht, sondern auch beim Wachstum. Beteiligungsangebote werden schon mal ausgeschlagen, wenn Thomas Schwegler und seine Frau Gisella Iriarte von den potenziellen Partnern nicht vollends überzeugt sind. Damit nehmen die beiden in Kauf, dass ihre Firma nicht so schnell wächst, wie sie könnte.

Das sich die Strategie eines nachhaltigen Wachstums bestätigt, zeigte sich nicht zuletzt in der Covid-19-Pandemie. Tropical Mountains profitierte davon, dass es breit aufgestellt ist. Während es im Firmenkunden­geschäft Federn lassen musste, legten es im Privatkundengeschäft zu. Hierbei machten sich die Investitionen in die Website bezahlt. Der Online-Handel stieg von 10 auf 25 Prozent. In zwei Jahren, so die Erwartungen von Thomas Schwegler, dürfte er bei rund 40 Prozent liegen. Schwegler betont:

«Der Online-Handel hat den Vorteil, dass wir einen viel direkteren Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden pflegen können.»

Darauf möchten sie inskünftig noch stärker setzen.

Bis zu sechs Mal höhere Transportpreise

Diversifikation macht sich bezahlt. Sie ist auch angezeigt. Denn insbesondere die Transportpreise sind in den vergangenen Monaten nahezu explodiert. Um die Ware auf dem Seeweg von Lima nach Bremen zu verfrachten, müssen sie bei Tropical Mountains heute drei Mal so viel zahlen wie noch vor zwei Jahren.

Beim Schiffsverkehr im Osten, also von China nach Europa, fallen gar sechs Mal so hohe Kosten an wie vor der Pandemie. Da jeder Transport CO 2 -kompensiert wird, präsentiert sich die Rechnung noch viel höher. Thomas Schwegler mag dies nicht beunruhigen.

«Ich bin ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Wir haben mit Tropical Mountains schon so viele Hürden genommen, da meistern wir auch diese Situation.»

Der derzeit äusserst positiv laufende Geschäftsgang stimmt ihn zusätzlich optimistisch. Gleichzeitig sind weitere Neuheiten geplant. Thomas Schwegler sagt: «Wir erfreuen uns gerade eines ziemlich guten Laufs.»

