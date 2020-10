Leserbrief Wo bleibt Greta? «U20» vom 26. Oktober 29.10.2020, 16.47 Uhr

Die Kolumne gibt mir zu denken. Scheinbar hat man in der Kanti noch nichts von Greta gehört. Wieso sollen 17-Jährige dringend schon Autofahren lernen? Ich sass schon 37 Jahre nicht am Steuer, es geht auch so.