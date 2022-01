Hünenberg Wo Fasnächtler zu Stubenhockern werden Die Eichezunft Hünenberg stimmt ihre Mitglieder via Livestream auf die fünfte Jahreszeit ein. Laura Sibold Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

2021 waren die Hünenberger Fasnächtler eingesperrt. Heuer hocken sie immerhin in der Stube.Archivbild: Stefan Kaiser

Eigentlich könnte in Hünenberg derzeit Trauerstimmung herrschen: Das «Sau auf!» und die aufwendig gestaltete Inthronisation des Zunftpaares mussten pandemiebedingt abgesagt werden, auch eine Fasnachtsplakette gibt es dieses Jahr nicht. Doch von Trauer keine Spur. Anstelle der Traditionsanlässe stellte die Eichezunft am vergangenen Samstag ein Alternativprogramm im Pyjama auf die Beine. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre wurden fasnächtliche Sofagespräche geführt, eingerahmt mit Einblicken ins Zunftarchiv, Musik und Spielen.

Knapp 60 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler versammelten sich im Saal Heinrich von Hünenberg zum gemeinsamen «Stubenhocken» – mit Masken, Pyjama und 2G-Regel. Um auch den übrigen Zunftmitgliedern ein Erlebnis zu bieten, organisierte die Eichezunft einen Livestream des bunten Stubenhocker-Abends, der zu Spitzenzeiten 140 Zugriffe verzeichnete.

Interaktion mit dem Online-Publikum

Nach technischen Startschwierigkeiten empfingen Zunftrat Philipp Grepper und der 2. Säckelmeister Peter Spieler diverse Gäste im nachgebildeten Heirisaal-Wohnzimmer. Den Anfang machten Rahel von Burg und Cornel Boog von der Guggenmusik Quaker, die mit einer Dorfwette konfrontiert wurden. Schaffen es die Quaker, um 21.30 Uhr mindestens 22 ehemalige Mitglieder auf dem Dorfplatz zu versammeln, die den Fasnachtsmarsch spielen?

Um das Online-Publikum bei Stange zu halten, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause via Whatsapp, SMS und Youtube-Chat zum Geschehen beitragen. Fleissig schickten die Stubenhocker Fotos und Fragen in den Heirisaal, die mit Bildern aus dem Archiv angereichert wurden.

Den Anfängen der Hünenberger Fasnacht spürten Grepper und Spieler mit Hilfe dreier Mitglieder des ersten Zunftrates nach. «Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 bestimmt die Eichezunft das fasnächtliche Geschehen mit. Doch wie ist der Verein eigentlich entstanden?», fragte Philipp Grepper. Er habe schon immer Fasnacht gemacht und irgendwann beschlossen, dass man sich in einem Verein organisieren müsse, erklärte «Urfasnächtler» Bruno Werder. Seine Frau Franziska erinnerte sich: «Wir waren eine Gruppe Lehrerinnen und Lehrer, die 1976 an einem Fasnachtsball Werbung für unsere Zunftidee machten. Rasch meldeten fast 200 Leute ihr Interesse an, sodass wir noch im selben Jahr eine Gründungsversammlung durchführten.» Bereits 1977 wurde das erste Eichezunftpaar inthronisiert.

Hoher Besuch aus der Stadt Zug

Als Nächstes nahm Plakettenmacher Daniel Meier auf dem Stubenhocker-Sofa Platz, bevor hoher Besuch aus der Stadt Zug die Hünenberger Zünftlerinnen und Zünftler beehrte. Letzibuzäli-Prinz David I. Meyer – coronabedingt noch nicht inthronisiert und ohne Prinzessinnen unterwegs – gab Einblicke in die Schnitzelbank-Szene. Mit Unterstützung von Daniel Meier, der die passenden Helgen-Plakate malte, gab der Prinz einige Schnitzelbänke zum Besten.

Derweil schallten vom Dorfplatz Trompetenklang und Paukenschlag herein – Zeit also, die Dorfwette der Quaker aufzulösen. In bester «Wetten, dass...»-Manier geleitete das Kamerateam die Moderatoren vor den Saal Heinrich von Hünenberg. 23 ehemalige Guggerinnen und Gugger spielten in ihren farbenfrohen Kostümen den Fasnachtsmarsch, woraufhin die herbeigeeilten Zunftmitglieder eine spontane Polonaise formten. Auch wenn die Eichezunft coronabedingt bereits das zweite Jahr in Folge improvisieren muss: Trauer ist in Hünenberg keine zu spüren.

