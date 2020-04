Wo ist da die Wertschätzung? Zur Bezeichnung von Gastronomen. 19.04.2020, 15.53 Uhr

Die Gastro- und Tourismusbranche durchlebt eine sehr schwierige Zeit. Das ist hoffentlich allen bewusst. Mit der Kurzarbeitsentschädigung und den Überbrückungskrediten sind unsere Probleme bei weitem nicht gelöst. In der Gastronomie hat der Überlebenskampf endgültig begonnen. Was mich als Gastrofrau, eidgenössisch diplomierte Hoteliere und bis heute Gastgeberin im Gasthaus Bären in Oberägeri zutiefst verletzt, ist, dass wir in der Öffentlichkeit nur als Beizerinnen oder Beizer betitelt werden.