Wo Sammelstücke zu Kunst werden... Der Zuger Künstler Markus Uhr beschäftigt das Thema «Wahrheit». Wie, das zeigt er in der Galerie Billing in Baar. Monika Wegmann 11.12.2019, 05.00 Uhr

Markus Uhr verleiht unter anderem Blättern aus Modezeitschriften eine neue Aussagekraft. Bild: Matthias Jurt (Baar, 7. Dezember 2019)

Auf den Internetplattformen und in den Medien finden sich unzählige Bilder und Texte. Alle wollen gefallen oder sogar provozieren. Doch was sind Fake News, und was ist wahr? Der in Leibzig lebende Zuger Künstler Markus Uhr (45) sammelt seit Jahren viele Dinge. Darunter befinden sich auch Modehefte mit professionell gestalteten Werbebildern von namhaften Firmen. Es reizte ihn, solche alten Bilder, die zumeist Models in Kleidern von hochpreisigen Labels zeigen, durch seinen Eingriff umzugestalten und ihnen neue Aussagekraft zu geben. So hat er Mode- oder Ausstellungsbilder mit extrem vergrösserten Ausschnitten von grauschwarzen Faltenwürfen kombiniert.