Wohlbefinden Der Kanton Zug wählt einen «einzigartigen Weg» im Gesundheitsbereich Die Sport- und Gesundheitsförderung ist in einem Amt zusammengelegt worden. 14.12.2020, 11.45 Uhr

(bier) Mit der Zustimmung zur Namensänderung in «Amt für Sport und Gesundheitsförderung» hat der Zuger Regierungsrat am 1. Dezember die Zusammenlegung der Sport- und Gesundheitsförderung offiziell gemacht. «Damit unterstützt er die Verschmelzung von zwei Aufgabenbereichen der Gesundheitsdirektion, die bereits im letzten Jahr vollzogen wurde und die sinnvolle Synergien ermöglicht», geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor. Ende Dezember wird das Amt, das unter der Leitung von Felix Jaray steht, in Steinhausen neue Räumlichkeiten beziehen.