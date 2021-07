Kolumne «Zuger Ansichten»: Wohlfühlmomente im Siedlungsgebiet Mitte-Kantonsrat Michael Felber über «Lieblingsplätze» in der Stadt und deren Bedeutung. Michael Felber, Kantonsrat Die Mitte, Stadt Zug 24.07.2021, 05.00 Uhr

Michael Felber. Bild: PD

15 Jahre muss es her sein. An den genauen Zeitpunkt und Ort erinnere ich mich nicht mehr, aber umso mehr daran, was mich die Person damals fragte. Welches mein Lieblingsplatz im Zugerland sei, wollte er von mir wissen. Der Fragesteller, eben gerade aus Deutschland zugezogen, überraschte mich damit. Warum? Zuvor und bis heute hat mir diese Frage niemand (mehr) gestellt. Immer wieder achte ich seither darauf, ob ich auf andere Orte, Plätze oder Aussenräume stosse, die bei mir eine Form von Behaglichkeit auslösen, auch wenn Störungen im Siedlungsgebiet, allen voran Lärm, als Begleiter oft präsent sind. Also Orte, Plätze oder auch nur eine Ecke, wo ich gerne für ein paar Minuten oder mehr verweile.

Es ist eine leiblich spürbare Ästhetik, also eine Umgebungsästhetik im Siedlungsraum, die mich interessiert und nicht eine Objektästhetik, also beispielsweise ein Haus, welches mich durch seine Gestaltung fasziniert. Woran vermag sich mein Herz besonders zu erfreuen? Ich picke zwei meiner aktuellen Wohlfühl-Trümpfe in der Stadt Zug heraus:

Zum einen der Quartier- und Spielplatz im Göbli mit offenem Bachlauf: Wunderbar, dort vorbeizuspazieren oder in einem der Stühle zu verweilen und den Kindern beim Spielen im Bachlauf zuzuschauen. Das zeigt mir, dass Kinder wirklich nichts an Spielzeugen brauchen, einfach Raum und Freiheit nach Lust und Laune zu walten. Und dann die Frösche und die Libellen am Bachufer… Mein Fazit: Mehr solche Freiräume in der Stadt Zug, unsere Kinder danken es uns.

Zum anderen die Baumalleen entlang der Industriestrasse: Als Guthirtler befahre ich diese Strecke oft im Velosattel oder hinter dem Steuerrad. Gelegentlich spaziere ich auch auf dem Trottoir. So weit das Auge reicht, grüne Begleiter auf beiden Seiten, auf engstem Raum schon fast ein kleines Wunder. Jeden Frühling kann ich die Verwandlung kaum erwarten… Mein Fazit: Wo auch immer, mehr Bäume, sodass Strassenfluchten möglichst erst gar nicht als solche wahrnehmbar werden und uns – vor allem ausserhalb von Stosszeiten – zum visuellen Ausruhen einladen.

Ich denke gerade beim Schreiben dieser Zeilen, dass ich mich schon lange nicht mehr auf der überdachten Treppe, die zum Kapuzinerkloster hochführt, hingesetzt habe. Thomas Hürlimann hat sinngemäss ausgeführt, dass es kein krasseres «Switchen» zwischen dieser Stille und dem hektischen Zug gibt, mitunter auch einen Zeitensprung. Also mal wieder ausprobieren, sage ich zu mir… Sie vielleicht auch?

Warum erzähle ich Ihnen eigentlich davon? Ich bin überzeugt, dass sowohl der Erhalt als auch die Schaffung qualitätsvoller Umgebungen im Siedlungsraum wichtig sind, weil sie Gefühle der Geborgenheit anbieten. Und um solche aufzuspüren, ist weder ein Weiterbildungskurs noch ein Studium nötig. Die erforderliche Ausrüstung dazu tragen wir mit uns herum, nämlich unsere fünf Sinne. Solche Umgebungsqualitäten oder Potenziale sollten auch verstärkt in die Planung und Gestaltung unserer Siedlungsräume einfliessen. Wir alle sind aufgerufen, diese Anliegen in die in allen elf Zuger Gemeinden aktuell laufenden Ortsplanungsrevisionen einzubringen.

Für alle Akteure im politischen Alltag ist und bleibt der Erhalt solcher Qualitäten im öffentlichen Siedlungsraum keine einfache Aufgabe, den es jedoch im Interesse des Gemeinwohls – also von uns allen – stets vorrangig zu bedenken gilt. Indizien für diese wachsende Herausforderung der involvierten privaten und öffentlichen Akteure sind eine seit dem Jahr 1970 fast verdoppelte Bevölkerungszahl und eine (erfreulicherweise) lediglich um einen Drittel gewachsene Siedlungsfläche.

Vielleicht fragen Sie mal eine Freundin oder einen Kollegen nach ihrem Lieblingsplatz. Und wer weiss, vielleicht reagieren diese, wie ich damals vor 15 Jahren, ebenso überrascht. Wie auch immer, Ihr «Wohlfühlset» dürfte bereichert werden.

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.