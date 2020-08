Wohncontainer in Rotkreuz brennt: Bewohnerin löscht das Feuer mit einem Gartenschlauch In einem Wohncontainer ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen wurden von der Bewohnerin mit einem Gartenschlauch gelöscht. Der Sachschaden ist beträchtlich. 26.08.2020, 17.06 Uhr

Ein Wohncontainer an der Chamerstrasse in Rotkreuz geriet in Brand. Bild: Zuger Polizei/PD

(mua) Am Mittwoch, 26. August, kurz vor 13.45 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass ein Wohncontainer an der Chamerstrasse in Rotkreuz brenne. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräften vor Ort hatte die Bewohnerin das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht, heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.