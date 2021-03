Unterägeri Zufrieden leben auf 16 Quadratmetern in einem selbst umgebauten Bauwagen Michèle Helfenstein wohnt auf einem Campingplatz in Unterägeri. Die Goldschmiedin kann sich nicht mehr vorstellen, in eine normale Wohnung zu ziehen. Fabian Gubser 25.03.2021, 18.00 Uhr

Der Bauwagen stammt von einem Schweizer Hersteller.

Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 22. März 2021)

«In modernen Wohnungen ist es so still, du bist wie abgeschlossen von der Aussenwelt. Es lebt einfach nicht mehr. Hier hingegen höre ich den Wind und den Regen, bin fast schon draussen in der Natur – das gefällt mir total.» Seit vier Jahren wohnt Michèle Helfenstein auf 16 Quadratmetern in einem umgebauten Bauwagen. Der Schweizer Durchschnitt braucht gemäss Bundesamt für Statistik eine fast dreimal so grosse Fläche – Tendenz leicht sinkend. Wie kommt man dazu, freiwillig auf Komfort zu verzichten?

Michèle Helfenstein entschloss sich nicht bewusst für diese Wohnform, sondern fand eher aus Zufall zu ihrem Bauwagen: Die 41-Jährige arbeitete früher auf einem Hof, wo sie Pferde züchtete und Stutenmilch produzierte. Um bei einer Geburt rasch reagieren zu können, musste sie nahe bei den Tieren leben.

Als sie im Magazin «Tierwelt» eine Anzeige für einen gebrauchten Bauwagen – made in Switzerland – sah, machte sie Nägel mit Köpfen: Sie kaufte sich das 4600 Franken teure Gefährt und baute es während eines Jahres zu ihren eigenen vier Wänden um. Die Ausstattung: Neben dem schmalen Bett steht ein Pult mit Aussicht aus dem Fenster, der stattlicher Schrank entpuppt sich als Küche und die Couch dient gleichzeitig als Gästebett. Ein Elektroofen heizt den mit vier Zentimetern Steinwolle isolierten Wagen.

Arbeitsfläche für die Küche, Geschirr und Garderobe.

Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 22. März 2021)

Fliessendes Wasser und Dusche fehlen noch

Heute arbeitet Helfenstein wieder in ihrem alten Beruf als Goldschmiedin in der Stadt Zug.

«Ich könnte mir problemlos eine moderne Wohnung leisten – nur, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.»

Sie sei mit ihrem Wagen nicht nur mobiler, sondern komme auch öfters an die frische Luft. Zudem sei man gezwungen, immer wieder aus seiner Komfortzone zu kommen. Denn noch ist Helfenstein nicht fertig mit den Arbeiten an ihrem Wagen: «Mir fehlt noch fliessendes Wasser.» Derzeit füllt sie das Wasser beim Campingbad in PET-Flaschen ab. Auch eine Toilette möchte sie sich einbauen – als Übergangslösung dient ihr mittlerweile ein Chemie-WC, das sie vor allem für das Geschäft in der Nacht nutzt. «Vorher war es mühsam, nachts bei jedem Wetter nach draussen zu müssen.» Für die Dusche benutzt sie ebenfalls das Campingbad.

Die gebürtige Aargauerin aus dem Freiamt hat ihren Bauwagen im vergangenen Oktober zum ersten Mal im Ägerital parkiert. «Am liebsten würde ich hier bleiben», sagt Helfenstein. Da man im Campingplatz aber jeweils nur zwei von drei Trimestern reservieren kann, zieht sie im Sommer vorübergehend auf einen Campingplatz in Ottenbach ZH. Zudem würden die Behörden es nicht erlauben, wenn sie ihren offiziellen Wohnsitz auf einen Campingplatz verlagern würde (siehe Box). Deshalb ist Helfenstein noch immer im Aargau angemeldet, wo sie Steuern zahlt, und besitzt in Zug ein Postfach.

Versteckt im Schrank: eine kleine Küche.

Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 22. März 2021)

Neuer Verein sucht einen Wagenplatz im Kanton «Wir möchten einen Platz finden für Leute, die nicht in einer klassischen Wohnung wohnen wollen», sagt Niklaus Gass. Der 33-jährige Handwerker gründete Anfang Jahr den Verein «Kleinstatt-Zug». Zusammen mit etwa zehn weiteren Personen setzt er sich dafür ein, dass alternative Wohnformen wie etwa in einem Bauwagen oder einem Tipi Raum erhalten. Aktuell sei man mit Besitzern von Grundstücken in Steinhausen und der Stadt Zug im Gespräch. Gass wohnt selber – wie Michèle Helfenstein, die er erst durch diesen Artikel kennen gelernt hat – in einem umgebauten Bauwagen im Kanton Zug und bezahlt für das benutzte Grundstück Miete. Wo genau, möchte er nicht sagen: Denn zurzeit gebe es in der Schweiz keine rechtliche Grundlage für Menschen wie ihn, die als offiziellen Wohnsitz ihren Wagenstandort angeben möchten. Zurzeit befände er, Niklaus Gass, sich wie andere in einer Grauzone. «Wir möchten das legal machen, wir wollen zeigen, dass wir normale, verdienende Menschen sind», betont er.

Wer ist alles dabei? «Wir sind Büezer und Akademiker, von Jung bis Alt.» Vier von ihnen besitzen einen Bauwagen, einer eine Jurte. Aber im Wagen wohnen tut nur Gass – eben aus den genannten Gründen. «Wir möchten einen Gegenpol zum teuren und gehobenen Zug bieten. Das Menschliche und Naturnahe kommt uns oft zu kurz. Wir möchten zeigen, dass es weniger braucht, und dass andere Wohnformen nachhaltiger sind.»

Auch mit der Gesellschaft scheinen es die Bewohner von Bauwagen nicht immer leicht zu haben. Helfenstein erzählt: «Ich habe mit Vorurteilen zu kämpfen – zum Beispiel werde ich gefragt, ob ich überhaupt arbeite.» In Bern habe sie einmal explizit wegen ihres Bauwagens keinen Stellplatz erhalten. Andererseits zeigten sich viele Leute interessiert an ihrer Wohnform. Gerade mit den anderen Campern in Ägeri und Ottenbach komme sie sehr gut aus.

Den Parkettboden aus Eichenholz erhielt Helfenstein von einer Bekannten geschenkt.

Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 22. März 2021)

Ein Nachteil ihrer Wohnform sieht Helfenstein darin, dass sie nicht so viele Gäste empfangen kann. Immerhin: «Wenn wir eng beisammen sind, haben wir zu fünft Platz.» Die Lösung hat sie bereits gefunden: Ein Vorzelt soll her. Doch zuvor hat sie noch eine andere Arbeit zu erledigen:

«Im Sommer bringe ich an den Aussenwänden farbige Schindeln an.»

Sie zeigt auf eine Skizze in ihrem Notizbuch, die ein streifenförmiges, violett-grünes Muster zeigt.

Woher holt sie sich all das handwerkliche Wissen? Michèle Helfenstein schmunzelt und sagt nur: «Google.» So schwierig scheint es also gar nicht zu sein, sich seinen eigenen Bauwagen zu zimmern.