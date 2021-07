Leserbrief Wohnraum im Stadtzentrum ist kein Thema Zur Planung bezüglich der Zukunft des Zuger ZVB-Areals 02.07.2021, 14.48 Uhr

Das heutige Betriebsgelände der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) auf dem Areal An der Aa soll weiterentwickelt, verdichtet und geöffnet werden. Dieses zukunftsweisende Projekt der ZVB und des Kantons Zug soll wichtige Bedürfnisse für Zug erfüllen und das Zentrum nachhaltig aufwerten. So steht es auf der Website www.areal-an-der-aa.ch geschrieben. Leider geschieht aber genau das Gegenteil von Verdichten und Nachhaltigkeit.

Die Ausnützungsziffer des Areals an der Aa beträgt 1,4 und ist somit extrem tief. Vergleichbare Areale weisen eine viel höhere Ziffer aus: LG-Areal 2,3, Technologiecluster Zug 2,8 und Metalli und Bergli 3,5. Weshalb gerade auf dem attraktiven Areal an der Aa – in direkter Nachbarschaft zu den Hochhäusern – eine so tiefe Ziffer angewendet wird, bleibt wohl das Geheimnis von Regierungs- und Stadtrat. Zudem sehen die Verantwortlichen der ZVB neben der Garage für ZVB-Busse und Rettungsfahrzeuge nur Büroräumlichkeiten vor, obwohl die zentrale Herausforderung für den Kanton Zug die Schaffung von attraktivem Wohnraum ist.

Wohnraum ist allerdings auf dem Areal an der Aa kein Thema. Arbeiten und wohnen – nach Möglichkeit für sämtliche Alters- und Einkommensklassen – an attraktivster Lage soll in der Stadt Zug also kein Thema sein. Eine Ausnützungsziffer wie im Einkaufszentrum Metalli wäre möglich. Die Schaffung von attraktivem Wohnraum auf dem Areal an der Aa ist nicht wirklich eine Herausforderung. Stattdessen verkauft uns der Regierungs- und Stadtrat eine Busgarage mit Büroräumlichkeiten für 210Millionen Franken als wegweisendes und nachhaltiges Projekt für den Kanton Zug.

Es wird höchste Zeit, dass wir Zugerinnen und Zuger in den Gestaltungsprozess An der Aa einbezogen werden. Andernfalls besteht die akute Gefahr, dass sich Zuger Politiker ein Denkmal in Form einer Busgarage erstellen, anstatt dafür zu sorgen, dass attraktiver Wohnraum im Stadtzentrum entstehen kann.

Josef Kalt, Stadt Zug