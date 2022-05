In der Stadt Zug sollen bis zu 800 preisgünstige Wohnungen entstehen – ein neuer Passus in der Bauordnung soll das möglich machen

Der Stadtrat will dafür Grundeigentümer von Bebauungsplanvorhaben mit ins Boot holen. Dabei strebt der Stadtrat mit einem neuen Passus in der Bauordnung eine Win-win-Situation an.