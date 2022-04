Wohnraum Zuger Genossenschaft für gemeinnützigen Wohnungsbau kauft 26 Wohnungen im Göbli Die Göbli Immobilien AG und die Genossenschaft für gemeinnützigen Wohnungsbau Gewoba haben eine Absichtserklärung für den Kauf der Wohnungen unterzeichnet, wie die Genossenschaft meldet. 07.04.2022, 08.30 Uhr

Visualisierung eines Gebäudes im Göbli. Bild: Gewoba

Als erste Stadt der Schweiz hat Zug in der Revision ihrer Bau- und Zonenordnung 2009 vier Sonderzonen für den preisgünstigen Wohnungsbau geschaffen. In diesen vier Sonderzonen müssen mindestens 50 Prozent der Wohnungen preisgünstig (gemäss den Anlagekostenlimiten des Bundesamts für Wohnungswesen) sein. Die Zuger Stimmberechtigten haben diese Neuerung mit 62 Prozent deutlich angenommen. Seit dem 1. Januar 2011 ist sie in Kraft. Eine dieser vier Sonderzonen befindet sich im Lüssi Göbli.

Anfang 2021 veräusserte eine Erbengemeinschaft ihre Parzellen im Göbli in einer offenen Ausschreibung. Die Göbli Immobilien AG erhielt den Zuschlag. Die Parzellen sind Teil des Bebauungsplanes Lüssi Göbli.

Die Göbli Immobilien AG nahm im Frühjahr 2021 Kontakt mit mehreren Genossenschaften auf. Ende Juli 2021 erhielt Gewoba den Zuschlag und hat damit die einmalige Chance, ihren Wohnungsbestand um 26 attraktive Wohnungen zu erweitern. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde Mitte November von der Göbli Immobilien AG und der Gewoba unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung der Wohnbaugenossenschaft heisst.

Noch ist das Projekt im Göbli durch Stangen markiert. Bild: Gewoba

An der Generalversammlung 2022 werden die Gewoba-Mitglieder über den definitiven Kauf dieses Mehrfamilienhauses abstimmen. Voraussichtlich wird Gewoba damit per Ende 2025 weitere fünf 2 ½-, vier 3 ½-, zwölf 4 ½- und fünf 5 ½-Zimmerwohnungen an ihre Mitglieder vermieten können. Alle Wohnungen werden dannzumal dem Wohnbauförderungsgesetz des Kantons Zug unterstellt.

Der Kauf dieser Wohnungen, welche von Roefs Architekten AG geplant werden, erweist sich vor allem auch deshalb als Glücksfall für die Gewoba, hat die Genossenschaft doch bereits im vergangenen Jahr mit der Urban Assets Zug AG eine Absichtserklärung für den Kauf von 70 Wohneinheiten im Holzhochhaus «Pi» an der Baarerstrasse und somit in direkter Nachbarschaft zum Göbli, unterzeichnet. (haz)