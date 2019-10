Asylunterkunft in Neuheim ist vom Tisch Warum die zentrale Unterbringung von Asylsuchenden in der kleinsten Zuger Gemeinde kein Thema mehr ist. Raphael Biermayr

Sie war seit Jahren wie ein Phantom, das in Neuheim immer mal wieder von sich reden machte: die geplante Asylunterkunft. Gestalt nahm sie nie an – und wird sie einstweilen auch nicht. Wie der Gemeinderat bereits im vergangenen Mai auf der Gemeindehomepage mitteilte, ist die Unterkunft nämlich vom Tisch. Die entsprechenden Beschlüsse zum Bau respektive zur notwendigen Umzonung wurden formell aufgehoben.

Was war passiert? Ein Besuch bei der Leiterin des für das Flüchtlings- und Asylwesen zuständigen kantonalen Sozialamts Jris Bischof lässt den Schluss zu: Die Entschärfung der Situation durch die sinkenden Flüchtlingszahlen in der Schweiz verlieh dem Verständnis für die Vorbehalte im kleinen Neuheim mehr Gewicht. Das sah vor nicht allzu langer Zeit noch anders aus. Im Jahr 2015 sei der Kanton gemäss Bischof an einer möglichst grossen Unterkunft interessiert gewesen. Darauf bot er Neuheim einen Deal an: Wenn sich die Gemeinde verpflichtet hätte, eine mit mindestens 50 Plätzen zu bauen, hätte der Kanton die Baukosten getragen – andernfalls hätte die Gemeinde dafür aufkommen müssen. Der Gemeinderat habe sich dennoch für ein kleineres Projekt für 28 Personen entschieden. Über dessen Bau – respektive zunächst die Umzonung – hätte allerdings die Gemeindeversammlung bestimmen müssen. Das war den Verantwortlichen vermutlich zu riskant. Das Geschäft wurde jedenfalls trotz mehrfacher Ankündigung nie vorgelegt.

Seit Jahren sind gleich viele Personen aufgenommen

In besagter Gemeinderatsmitteilung vom vergangenen Mai heisst es, man suche in Neuheim nach Wohnungen für die Unterbringung. Auch das war in der Vergangenheit ein oft gehörter Satz. Schon vor zehn Jahren rief der damalige Gemeinderat Eigentümer zur Unterstützung auf – mit mässiger Resonanz. Mehr als fünf Personen sind danach durch den Kanton im Dorf nie untergebracht worden. Seit vier Jahren wohnt eine fünfköpfige Familie in der einzigen vom Kanton gemieteten Wohnung. Nicht berücksichtigt sind dabei Asylsuchende oder Flüchtlinge, die auf eigene Faust eine Wohnung mieten konnten. Das sind in Neuheim derzeit eine sechsköpfige Familie und zwei Einzelpersonen.

Es werden bald mehr Plätze vorhanden sein, sagt Jris Bischof, die Leiterin des kantonalen Sozialamts. Denn tatsächlich habe die Gemeinde dem Kanton drei potenzielle Unterbringungsmöglichkeiten gemeldet. Eine davon sei eine Wohnung (mit 4 ½ Zimmern), über deren Mietkonditionen man sich mit dem Eigentümer wohl nächstens einigen werde. Eine zweite (mit 2 ½ Zimmern) werde man wahrscheinlich bald von der Stiftung Zehndermatt, an der die Einwohner- und die Bürgergemeinde beteiligt sind, mieten können. Auch in diesem Fall gelte es zunächst noch die Mietbedingungen zu klären. Die dritte Möglichkeit sei ein Haus. Dieses eigne sich gemäss Bischof aber nicht, es sei nach Einschätzung des Liegenschaftsverantwortlichen des kantonalen Sozialamts «zu pittoresk».

Dass es nach «jahrelanger Suche konkreter Lösungen» nun Erfolgsmeldungen aus Neuheim gibt, hängt gemäss Bischof mit «einem Neustart» in der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde zusammen. Begünstigt worden sei dieser durch die Wahlen im vergangenen Jahr, die auf beiden Seiten neue politische Entscheidungsträger hervorbrachten.

Die geforderte Zahl bleibt ausser Reichweite

Der Neuheimer Gemeindepräsident Daniel Schillig (CVP) sprach nach dem Amtsantritt Anfang Jahr davon, dass man bei der Unterbringung von Asylsuchenden aktiv sein müsse und werde. Der neue Sozialvorsteher Andreas Bächtold (SVP) und er seien daraufhin bei zahlreichen Eigentümern vorstellig geworden und hätten Überzeugungsarbeit geleistet. Die gemäss kantonalem Verteilschlüssel geforderte Unterbringung von mindestens 17 Personen wird trotz der Bemühungen vorderhand nicht erreicht werden, sagt er offen. «Unser Ziel ist es, schnell eine zweistellige Zahl zu erreichen.»