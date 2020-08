Kommentar Würde der EVZ fehlen? Der Schweizer Profisport befürchtet den Coronakollaps. Würde das die Zuger treffen? Unsere Mitarbeiter sind unterschiedlicher Meinung. Raphael Biermayr und Harry Ziegler 11.08.2020, 19.59 Uhr

Raphael Biermayr Bild: Stefan Kaiser

Heute dürfte der Bundesrat wichtige Entscheidungen bezüglich der Zukunft des Profisports mitteilen. Davon betroffen ist auch der EVZ, der strahlkräftigste und publikumsträchtigste Sportverein im Kanton Zug. Der Geschäftsführer Patrick Lengwiler wurde in den letzten Monaten nicht müde, auf die Wichtigkeit des Klubs als Arbeitgeber hinzuweisen. Die wirtschaftliche Bedeutung geht noch darüber hinaus: Vor und nach den Partien profitieren auch Gastronomen fernab vom Stadion von EVZ-Heimspielen mit vielen Zuschauern. Fehlen würde der Klub der Allgemeinheit deshalb aber nicht.

Doch der EVZ erfüllt auch eine gesellschaftlich einzigartige Aufgabe. Er liefert grosse Gefühle und unkomplizierten Gesprächsstoff für viele; für Jung und Alt, Lehrer und Schüler, Bankdirektor und Güselmann, für Urzuger und Zugewanderte. Keiner jubelt oder flucht besser als der andere, jeder und gleichzeitig keiner ist ein Fachmann. Die soziale Stellung ist unerheblich.

Harry Ziegler Bild: PD

Das sorgt für ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das über die nächste Steuersenkung hinaus anhält. Auf diese Weise werden gesellschaftliche Unterschiede im Kanton Zug spielend überwunden. Das gilt auch für die wohlstandsbedingte Langeweile.

Mir ist bewusst, ich begebe mich aufs Glatteis, wenn ich hier behaupte, der EVZ würde nicht fehlen. Wenn Kollege Biermayr von Zusammengehörigkeitsgefühl schreibt, dann ist daran sicher ein Körnchen Wahrheit. Aber ehrlich – wie stark ist denn dieses Gefühl, wenn man dieses über einen Eishockeyverein begründen muss?

Gut, unbestritten ist der EVZ ökonomisch sicher eine Grösse mit seinen zahlreichen Angestellten und den Umsätzen in der Gastronomie in und ums Stadion. Aber genügt das, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen? Sind nicht viel eher Krisen dazu angetan?

Zusammengehörigkeitsgefühl, wird definiert als das Gefühl emotionaler Verbundenheit mit anderen. So gesehen ist ein Verein sicher in der Lage emotionale Verbundenheit untereinander – also Zusammengehörigkeitsgefühl – zu begründen. Das können aber auch die Kantone (beispielsweise, wenn sich zwei oder mehr Zuger in einem anderen Kanton treffen) oder gar die Schweiz, wenn man im Ausland Schweizerinnen oder -schweizer trifft. Dann entsteht sofort eine Art kurzfristiges Zusammengehörigkeitsgefühl. Kaum ist man zu Hause, verfliegt das wieder. Und man vermisst das nicht die Bohne. Ähnlich ist das mit dem EVZ. Einfach etwas unterhaltsamer.