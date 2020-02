Wurden Tierschützer in Zug mit Mist beworfen? Am Wochenende fand auf dem Stierenmarktareal in Zug eine Tierausstellung statt. Die Polizei musste ausrücken. Andrea Muff 04.02.2020, 18.00 Uhr

Am vergangenen Freitag und Samstag organisierte die Schweizeroriginalbraunvieh Jungzüchtervereinigung die 17. Sorexpo. Seit ein paar Jahren findet die Veranstaltung in Zug auf dem Stierenmarktareal statt. Im Vordergrund steht jeweils die Prämierung der Tiere von Jungzüchtern. Dieses Jahr kündigte sich eine bewilligte Mahnwache von Tierschützern an, die mit Plakaten auf ihr Anliegen aufmerksam machten.