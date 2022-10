Stadt Zug: Trinkwasser verunreinigt - abkochen notwendig

WWZ Trinkwasser in Zuger Neustadt muss weiterhin abgekocht werden Die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers konnte nach wie vor nicht beseitigt werden. Nun will die WWZ gratis Wasserflaschen verteilen. 02.10.2022, 16.26 Uhr

Auch zwei Tage nach der Erstmeldung hat sich bezüglich Trinkwassers in der Zuger Neustadt nichts geändert - benötigtes Wasser muss in den betroffenen Gebieten nach wie vor abgekocht werden. Dies teilt die WWZ am Sonntagnachmittag mit.