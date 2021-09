Kanton Zug Das Young Dance Festival steht vor der Tür Young Dance, das steht für den Tanz als Disziplin in all seinen erdenklichen Formen: Jetzt ist das innovative Zuger Tanzfestival zurück, dies trotz der noch immer erschwerten Coronasituation. Doch genau aus diesem Grund ist die Ausgabe 2021 mobiler, flexibler und auch virtueller als sonst. Andreas Faessler 14.09.2021, 05.00 Uhr

Das zwischen 26. September und 2. Oktober stattfindende, mehrtägige Festival macht Halt auf Schulhöfen, in Turnhallen, findet auf digitalem Weg Einzug in Klassenzimmer oder lockt die interessierten Jugendlichen raus in die Natur. Die an mehreren Tagen durchgeführten insgesamt neun nationalen und internationalen Produktionen sind explizit auf ein junges Publikum zwischen 3 und 20 Jahren abgestimmt und haben partizipativen Charakter, sprich Kinder und Jugendliche können mehr tun als nur zuschauen.