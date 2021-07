Leserbrief Zahlen werden vor Gericht verhandelt Zu einer Untersuchung in Portugal im Zusammenhang mit Covid-19 Daniel Wirz, Zug 27.07.2021, 14.58 Uhr

In Portugal sind nur 152 Menschen an Corona verstorben. Ein Gerichtsbeschluss bestätigte diese Zahl. Demnach hatten die anderen gemäss offizieller Statistik der Johns Hopkins Universität 17092 Coronatote vor ihrem Ableben lediglich ein positives Testergebnis. Wenn die Anzahl der in Portugal an Corona verstobenen Menschen bei 152 (von angegebenen 17092) liegt, entspricht des knapp 0,9 Prozent.

Ganz freiwillig veröffentlichte das Gesundheitsministerium in Portugal die «verifizierten Covid-19-Sterbedaten» aber nicht. Laut «AndreDias.net» habe eine Bürgerbewegung die Herausgabe bei einem Gericht erzwungen. Anschliessend musste das Gericht das Ministerium offiziell vorladen. Das portugiesische Berufungsgericht schreibt in seinem Bericht: «Tatsächlich ist die Zählweise von Covid-Todesfällen im höchsten Grad kreativ.» So zählten (in Portugal) etwa alle Verstorbenen, die in den vorausgegangenen 28 Tagen einen positiven Test hatten, als Coronatote.

Zu Ungereimtheiten beim Erfassen von Corona-Opfern haben sich bereits diverse Fachleute geäussert, so sagte etwa Prof. Dr. Klaus Püschel, Facharzt für Rechtsmedizin und Institutsdirektor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, im April 2020: Ohne eine pathologische oder rechtsmedizinische Untersuchung eines Leichnams sei nicht zu unterscheiden, ob ein Todesfall in Folge einer Corona-Infektion vorliege oder ob es sich um mit einer Corona-Infektion zufällig assoziierte andere Todesursache handelt. Bei der Obduktion von «Coronatoten» stellte er fest: «Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.»

Schliesslich ergänzt das Berufungsgericht in Lissabon, unter Berufung auf die amerikanische Gesundheitsbehörde (CDC): «Von den registrierten Covid-Todesfällen hatten 96 Prozent mindestens eine schwere Vorerkrankung.»