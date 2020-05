Zankapfel am Zugersee: Vorerst keine Lösung für Brüggli-Parkplätze Die Parkplätze im Gebiet Brüggli am Zugersee reichen an schönen Wochenenden nicht mehr aus – die Corona-Krise hat das Problem noch verstärkt. Doch statt zu handeln, schieben sich Stadt und Korporation Zug den schwarzen Peter zu. Laura Sibold 17.05.2020, 15.30 Uhr

Das Wochenende vom 10. Mai zeigte exemplarisch, worauf sich die Behörden bei schönem Wetter nun regelmässig einstellen müssen: Die Bevölkerung zieht es nach Wochen des Lockdown ins Freie. So auch im Gebiet Brüggli, wo sich am 10. Mai laut Zuger Polizei mehr als 200 Personen aufhielten. Mit Lautsprecherdurchsagen machte die Polizei auf die Regeln aufmerksam und löste die Gruppen auf. Kurzfristig wurde die Schranke bei der Chamerstrasse eingerichtet, damit es beim Brüggli nicht mehr Autos als Parkplätze hat.

Objekte des Disputes: Die Parkplätze im Brüggli geben seit Jahren zu reden. Bild: Matthias Jurt (Zug, 19. März 2020)

Die Coronakrise hat im Brüggli ein seit Jahren bestehendes Problem akzentuiert. Bei schönem Wetter sind Parkplätze Mangelware und Autos, Velofahrer sowie Fussgänger kommen sich in die Quere. Auch im Stadtparlament wurde am Dienstag der Ruf nach Sofortmassnahmen bei den Brüggli-Parkplätzen laut. Der Parkplatz auf der Wiese zwischen Chamerstrasse und Bahngleis bietet am Wochenende etwas Entlastung. Doch die Parkplätze sind nicht nur wegen der Naherholungszone beliebt. Vielmehr gibt es im Brüggli und beim Schiessplatz Choller die einzigen Gratis-Parkplätze der Stadt Zug. Gewiefte Sparfüchse parkieren dort, um mit anderen Vehikeln ins Zentrum zu gelangen.

Die Schranke bleibt an schönen Wochenenden

Das Problem sei bekannt, dennoch könne man es derzeit nicht lösen, sagt Urs Raschle, Vorsteher Soziales, Umwelt und Sicherheit auf Anfrage. «Da die Korporation Zug im Brüggli Grundeigentümerin ist, kann sie über die Regeln für die Parkplätze bestimmen. Der Stadt sind die Hände gebunden», so Raschle.

Anders klingt es bei der Korporation Zug. «Das Grundstück gehört zwar der Korporation, sie hat dieses Land aber schon lange an die Stadt vermietet», betont Korporationsschreiber Daniel Schwerzmann. Es stimme, dass die Stadt laut Vertrag für sämtliche bauliche Massnahmen im Brüggli die Einwilligung der Eigentümerin braucht. Die Korporation alleine könne aber keine Massnahmen umsetzen. «Heute und morgen sind bei den Parkplätzen keine Sofortmassnahmen geplant», so Schwerzmann. Die Parkplatzsituation im Brüggli sei seit Jahren unbefriedigend und habe dennoch funktioniert. «Es macht wenig Sinn, zwei Jahre vor der Umgestaltung des Gebietes noch das Parkplatzregime umzustellen.»

Ideen gäbe es genug. Neben einer finanziellen Regulierung könnte man die Parkplatzdauer zeitlich beschränken, wie das beim Schiessplatz Choller gehandhabt wird. Im Brüggli macht das aber nur wenig Sinn. Denn welcher Badegast würde sich freuen, wenn er nach wenigen Stunden weggeschickt wird?

Mit Schranke die Anzahl Autos kontrollieren

Urs Raschle sagt, dass man die Schranke an der Chamerstrasse an schönen Wochenenden wieder einrichten werde, um die Anzahl Autos im Brüggli zu kontrollieren. Darüber hinaus hat der Stadtrat durch ein SVP-Postulat den Auftrag erhalten, den Parkplatz auf der Wiese Chamerstrasse sauber einzurichten. Er wird als Zwischennutzung dienen und die Parkplätze im Brüggli ersetzen, die bis 2022 aufgelöst werden. Korporationsschreiber Daniel Schwerzmann hat derweil das grosse Ganze im Auge: Wichtiger als eine Diskussion über Parkplätze sei es, die Umgestaltung des Brügglis voranzutreiben, damit mehr Leute das Naherholungsgebiet nutzen können.

Im Stadtparlament war am Dienstag Unmut darüber spürbar, dass der Stadtrat mit der Brüggli-Planung hinter dem Berg hält. Diverse Gemeinderäte betonten, dass bezüglich Brüggli-Umgestaltung endlich Klarheit geschaffen werden müsse. Denn Stand heute ist noch vieles unklar, etwa ob und in welcher Form es künftig einen Zelt- oder Campingplatz geben wird. Gemäss kantonalem Richtplan müssen lediglich die rund 40 fixen Stellplätze – also die Plätze für Saisonniers – bis 2022 aufgehoben werden. Ebenso müssen die Parkplätze auf der Südseite der Gleise verschwinden, um so mehr Platz für Sportler, Badegäste und Erholungssuchende zu schaffen.

Zelt- oder Campingplatz ist weiterhin möglich

Bauchefin Eliane Birchmeier nahm am Dienstag den Ball auf. Sie betonte, dass die Stadt die Planung des Brügglis mit der Korporation Zug und dem Kanton an die Hand nehme. Die Federführung liege bei der Korporation. Noch dieses Jahr soll ein Wettbewerb vorbereitet und 2021 durchgeführt werden, mit der Realisierung könne 2023 gestartet werden. Das Brüggli solle naturnah und mit einer einfachen Infrastruktur samt Kiosk gestaltet werden. «Wir sehen weiterhin eine Möglichkeit für einen einfachen Camping- oder Zeltplatz», betonte Eliane Birchmeier.