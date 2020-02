Zehn Personen nach Brand in Kellerabteil evakuiert In einem Kellerabteil eines Wohnhauses im Riedpark ist ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. 24.02.2020, 14.28 Uhr

Die Einsatzkräfte im Riedpark in Zug.

(cro) Am Montagmorgen, 24. Februar, kurz vor 10.30 Uhr, ist in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Riedpark in der Stadt Zug ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort waren die Flammen bereits wieder erloschen. Der Brand führte jedoch im Kellergeschoss wie auch im Treppenhaus zu einer starken Rauchentwicklung.