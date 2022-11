VEREINE&VERBÄNDE Zehntenübergabe im Kloster Maria 17.11.2022, 05.00 Uhr

Stadt Zug Einer langjährigen Tradition folgend, traf sich am 11. November 2022 um 11 Uhr eine stattliche Delegation des Gaur, Grosser, Allmächtiger und Unüberwindlicher Rat von Zug, bei der Pforte des Klosters Maria Opferung.

Der omnipotente Reichsschultheiss Beat Hürlimann übergab dem Präsidenten des Vereins Kloster Maria Opferung, Dr. Paul Thalmann, unter dem prüfenden Auge des Stadtrats Urs Raschle, den Martini-Check. Das Geld darf der Verein Kloster Maria Opferung nach Gutdünken zum Wohl des Klosters einsetzen. Im Anschluss durften alle Anwesenden ein feines Martini-Mahl im Konvent des Klosters geniessen.

Für den Gaur: Reichsfrau Eliane Marcolin

