Zentralschweiz: Medikamentenhändler geschäfteten mit Skandal-Arzt

ZUG Zentralschweizer Heilmittelhändler kaufte Medikamente eines Lieferanten, der keine Bewilligung hatte Für fast 26 Millionen Franken hat eine Firma aus der Zentralschweiz Heilmittel von einem Verkäufer bezogen, der illegal Medikamente vertrieb. Jetzt verurteilt die schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic zwei der Verantwortlichen.

69 Seiten lang ist die Straf- und Einstellungsverfügung, die die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic am 8. Juni erlassen hat und die seit kurzem öffentlich einsehbar ist. Darin verurteilt das Institut einen 63-jährigen Schweizer wegen vorsätzlicher Widerhandlungen gegen das Heilmittelgesetz zu 4900 Franken Busse.

Ein Arzt machte mit unerlaubtem Handel von Medikamenten über 70 Millionen Franken Umsatz (Symbolbild). Symbolbild: Severin Bigler

Von März 2009 bis Mai 2016 war der studierte Apotheker Fachverantwortlicher und später Verwaltungsrat einer Firma, die mit Medikamenten handelt, ihren Sitz erst im Kanton Zug hatte und heute in einem anderen Zentralschweizer Kanton domiziliert ist.

Am Ende ging es um 58 Lieferungen

Swissmedic kam im Verwaltungsstrafverfahren zum Schluss: Das Zentralschweizer Unternehmen hatte zwischen 2010 und 2016 für knapp 26 Millionen Franken Medikamente gekauft – und zwar von einem Lieferanten, der die Arzneimittel aufgrund einer fehlenden Grosshandelsbewilligung in der Schweiz gar nicht hätte vertreiben dürfen.

Da ein Grossteil der Zahlungen verjährt ist, waren für die Untersuchung noch 58 Lieferungen von Oktober 2014 bis April 2016 relevant. In diesem Zeitraum kaufte das Unternehmen noch für 3,16 Millionen Franken Medikamente ein – unter anderem von Herstellern wie Vifor, Astra Zeneca oder Bayer. Laut den Berechnungen von Swissmedic machte das Unternehmen mit dem Verkauf der Präparate an weitere Grosshändler einen Gewinn von rund 150'000 Franken.

Doch Kriminalität soll sich nicht lohnen. Deshalb fordert die Behörde fast 36'000 Franken vom Unternehmen zurück, die nach Abzug der Mehrwertsteuer und unter «sehr grosszügiger Auslegung des Verhältnismässigkeits- und Nettoprinzips» übrig geblieben sind.

Swissmedic: 63-Jähriger handelte mit Wissen und Willen

Die 4900 Franken Busse gegen den ehemaligen Fachverantwortlichen begründete das Heilmittelinstitut damit, der heute 63-Jährige habe gewusst, dass dem Lieferanten aus der Ostschweiz die notwendige Bewilligung fehle. Letztlich habe er mit Vorsatz, also bewusst und willentlich, gegen das Gesetz verstossen.

Als «fachtechnisch verantwortliche Person» lag es an ihm, den Betrieb zu beaufsichtigen und den richtigen Umgang mit Arzneimitteln sicherzustellen. In seiner Funktion, so die Behörde, habe der Mann die «unrechtmässige Beschaffung der Arzneimittel direkt zu verantworten».

Zusätzlich zur Busse muss er sich mit 4000 Franken an den Verfahrenskosten beteiligen. Die Untersuchung, die sich im Mai 2013 mit einer Hausdurchsuchung in Cham angekündigt hatte, zog sich bis zum rechtskräftigen Entscheid fast acht Jahre hin.

Schuldspruch ja, Strafe nein

Wegen fahrlässiger Tatbegehung verurteilt das Heilmittelinstitut auch einen 56-jährigen Deutschen, der die fachliche Verantwortung 2015 übernommen hatte.

Kurze Zeit nach seinem Start im Unternehmen hatte dieser bemerkt, dass sich die Firma nicht hätte vom Lieferanten aus der Ostschweiz beliefern lassen dürfen. Nach seiner Meldung stellte das Unternehmen den Kontakt vorerst ein, bestellte ab 2016 aber erneut Arzneimittel beim fehlbaren Lieferanten. Der Verantwortliche habe dies nicht bemerkt und so seine Sorgfaltspflicht im Umgang mit Arzneimitteln verletzt, hält Swissmedic fest. Da es sich um einen besonders leichten Fall handle, erkennt die Behörde den 56-jährigen Deutschen zwar schuldig, betraft ihn aber nicht.