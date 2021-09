Doch kein unterirdischer Bushof für Baar - Der Bau wäre zu teuer

Zentrumsplanung Der Bushof Baar bleibt überirdisch – zu teuer ist die unterirdische Variante Eine vom Baarer Gemeinderat in Auftrag gegebene Studie hat die Machbarkeit eines unterirdischen Bushofs geprüft. Die Schätzung der Kosten liegt bei 97 Millionen Franken, was der Rat als zu hoch erachtet. Auch der Termindruck der SBB sowie ortsplanerische Überlegungen sprechen gegen die unterirdische Variante. Tijana Nikolic 14.09.2021, 06.00 Uhr

Die Idee eines unterirdischen Busbahnhofs ist bereits Geschichte. Bild: Stefan Kaiser (Baar 28. Juni 2021)

Die Gemeinde Baar will auf den SBB-Zug für den Ausbauschritt 2035 aufspringen. Die Pläne dazu sind schon seit längerem bekannt: Der Zimmerberg-Basistunnel II soll die Fahrzeit von Baar nach Zürich auf bis zu 13 Minuten verkürzen. Vorgesehen sind zudem ein drittes (und allenfalls später ein viertes) Gleis zwischen Baar und Zug sowie ein viertes Gleis und eine zusätzliche Perronkante am Bahnhof Baar, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt.

Bessere Zugverbindungen bringen auch mehr Passagiere mit sich. Die Zahl der Ein- und Aussteiger soll gemäss Prognosen von 9800 (Stand 2016) auf 18'000 (bis 2035) steigen. Der bestehende Bushof mit sechs Kanten, der bereits heute sehr gut ausgelastet ist, muss deshalb auf mindestens acht Haltekanten ausgebaut werden. Nötig sind auch bauliche Anpassungen, um dem Behindertengleichstellungsgesetz gerecht zu werden. «Das heisst, dass die Buskanten auf der gleichen Höhe wie die haltenden Busse sein müssen, damit man problemlos mit dem Rollstuhl einsteigen kann», erklärt der Baarer Bauchef Jost Arnold.

Einige oberirdische Optionen und eine unter den Gleisen wurden geprüft

Um die planerischen Herausforderungen rund um den Bahnhof mit der Entwicklung im Ortszentrum abzugleichen, hat der Gemeinderat die Funktionale Studie Verkehr Bahnhof in Auftrag gegeben, heisst es in der Mitteilung weiter. Bestandteil dieser Studie waren unter anderem Variantenprüfungen für die zukünftige Gestaltung des Bushofs. Neben verschiedenen oberirdischen Optionen wurde auch ein Bushof unter den Gleisen, parallel zur Neugasse, vertieft geprüft.

Nun liegen die Resultate der Prüfung vor – und diese sprechen deutlich gegen eine unterirdische Lösung. «Ein Bushof unter den Gleisen wäre zwar bau- und verkehrstechnisch machbar», erklärt Gemeinderat Jost Arnold. «Die Kosten, der grosse Termindruck, um den Zeitplan der SBB einzuhalten und auch ortsplanerische Überlegungen, haben den Gemeinderat aber dazu bewogen, die unterirdische Variante nicht weiter zu verfolgen.»

Rund 165 Millionen Franken in Schulinfrastruktur vorgesehen

Eine erste Schätzung geht von Baukosten für eine unterirdische Variante von rund 97 Millionen Franken aus. Dies in einer Zeit, in der die Gemeinde Baar mit der Dreifachturnhalle Sternmatt 2, der Erweiterung der Schule Sternmatt 1 und dem Neubau der Schule Wiesental bereits rund 165 Millionen Franken investiert. «Der unterirdische Bushof müsste zudem zusammen mit den SBB realisiert werden. Um dabei Schritt zu halten, müsste deshalb bereits im zweiten Quartal 2022 vom Souverän ein Planungskredit gesprochen werden», so Arnold weiter.

Nicht zuletzt sprechen ortsplanerische Überlegungen gegen eine unterirdische Lösung. Mit dem Bushof unter den Gleisen könnte zwar der Bahnhofplatz aufgewertet werden, gleichzeitig würde jedoch die Dorfstrasse weiter an Bedeutung verlieren und mit Mehrverkehr belastet werden. Denn durch den unterirdischen Bushof würde die Zufahrt von der Neugasse hinauf zum Bahnhof laut der Mitteilung der Gemeinde verunmöglicht.

Eine Aufteilung des Bushofs auf beide Bahnhofsseiten wird überprüft

Ebenso müsste der Parkplatz Neugasse als Zufahrtsstrecke zum Bushof genutzt werden. Ein Grundstück, das der Gemeinde im Bereich der Alterspolitik viele Optionen eröffnet, wäre damit verloren. «Hierbei handelt es sich um einen Park-and-Ride-Parkplatz, der als Reservegrundstück für eine in Zukunft mögliche Erweiterung des Altersheims Bahnmatt dienen könnte», erläutert Arnold.

Die Summe der Argumente spricht deutlich gegen eine unterirdische Lösung. Dieser Meinung sind auch die Bau-, die Planungs-, die Verkehrs- und Tiefbau- sowie die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Baar.

«Wir werden nun die Pläne für einen oberirdischen Bushof vertiefen», so Arnold. Wie genau die endgültige Lösung aussehen wird, ist Gegenstand der weiteren Planungen. «Eine Variante, die wir überprüfen werden, ist, ob der Bushof auf zwei Seiten des Bahnhofs aufgeteilt werden könnte, wie dies beispielsweise in Rotkreuz der Fall ist», verrät Arnold abschliessend. Die Kosten sollen sich gemäss ersten Schätzungen auf rund einen Viertel der unterirdischen Lösung belaufen. Die Abteilung Planung und Bau wird in den nächsten Monaten ein Projekt erarbeiten, das zwar in Abstimmung mit, aber technisch unabhängig von den Ausbauplänen der SBB realisiert werden kann.