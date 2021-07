Zentrumsplanung in Baar: noch ist es ein Prozess der Ideenfindung

Zentrumsplanung Die Busdrehscheibe beim Baarer Bahnhof genügt nicht mehr Die Gemeinde Baar und die Vertreter der SBB befinden sich derzeit in komplexen Verhandlungen. Der Gemeinderat und Bauchef Jost Arnold betont allerdings, dass derzeit erst Ideen gesammelt und keine Projekte aufgegleist werden. Deshalb sei es aktuell auch unmöglich, die Kosten für die Gemeinde zu schätzen. Marco Morosoli 06.07.2021, 10.30 Uhr

Wird der Busbahnhof in Baar in den Untergrund verlegt? Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Der Linienbus mit der Nummer 3 (Baar Lättich – Klinik Zugersee) fährt von seinem nördlichen Endpunkt in Richtung Zug den Baarer Bushof an. Die Höhendifferenz zwischen dem Busausstieg und der Randsteinkante ist für gehbehinderte Busnutzer oft nicht leicht zu überwinden. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wie an der Gemeindeversammlung im Dezember 2020 zu erfahren war, steigt die Gemeinde Baar in den SBB-Zug für den Ausbauschritt 2035.