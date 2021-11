Zero Waste Mit nachhaltigen Produkten einer besseren Zukunft entgegen: Dieses Zuger Paar will sich mit seinem Onlineshop behaupten Mit ihrem Onlineshop «Parapura» wollen Jenny Albrecht (27) und Jordan Lewis (28) die Schweiz in Sachen Nachhaltigkeit voranbringen. Ihr Sortiment zählt knapp 500 Alternativprodukte. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Nachhaltig, klimaneutral, abfallfrei: Das ist dem Gründerpaar in ihrem Unternehmen wichtig. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 27. Oktober 2021)

«Isabel gibt uns eine ganz neue Perspektive», sagt Jenny Albrecht über ihre Tochter. «Wir fragen uns: Wie sieht die Welt, die wir ihr hinterlassen, in 50 Jahren aus?» Es sind der Klimawandel und die Naturkatastrophen, die dieser mit sich bringt, die Jenny Albrecht und ihrem Partner Jordan Lewis Sorgen machen. Sie wollen nicht dazu beitragen, dass alles schlimmer wird, sagen sie. Sondern eine andere, nachhaltigere Richtung einschlagen. Lewis: «Wenn wir unseren Konsum verändern, müssen die Konzerne nachziehen. Die breite Masse hat die Macht zu grossen Veränderungen. Sie muss es nur einsehen.»

Jenny Albrecht und Jordan Lewis sind 27 und 28 Jahre alt, haben sich in London kennengelernt und sind seit sechs Jahren ein Paar, seit einem Jahr Eltern. Lewis stammt aus London und arbeitete dort in der Modeindustrie. Ironischerweise, sagt er selber, denn:

«Die Modeindustrie ist eine der grössten Umweltverschmutzerinnen überhaupt.»

Albrecht ist hingegen in Baar und Lugano aufgewachsen und dann nach London gezogen, um dort Innovation und Unternehmensführung zu studieren. Gearbeitet hat sie in einem Start-up, das Millennials das Investieren lehrt. Schon in London hat das Paar einen Onlineshop unter dem Namen «Parapura» gegründet.

Plastikfrei, «Zero Waste», klimaneutral

Die Idee dazu entstand, als Albrecht und Lewis der Themse entlangspazierten. «Da wurde so viel Plastikmüll ans Ufer gespült, die Vögel haben sich Nester daraus gebaut.» Auf regelmässigen Spaziergängen in ihrer Freizeit begannen die beiden, den Abfall einzusammeln. Ein Rundgang vermochte locker zwei 35-Liter-Müllsäcke zu füllen, wie Jenny Albrecht sagt. «Kehrten wir nach wenigen Tagen an dieselbe Stelle zurück, bot sich uns wieder dasselbe Bild: überall Müll. Wir wussten, das kann nicht die Lösung sein.» Parapura war geboren.

Seit einem Jahr sind Jenny Albrecht und Jordan Lewis Eltern der einjährigen Isabel. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 27. Oktober 2021)

Vor einem Jahr ist das Paar nach Zug gezogen, wie es das schon länger geplant hatte. Was in London als Onlineshop für plastikfreie Kosmetik begann, zählt nun knapp 500 nachhaltige Produkte verschiedener europäischer Labels. Davon gelten viele als «Zero Waste», verursachen also keinen Abfall, da sie wiederverwendbar oder unverpackt sind. Die Produkte werden plastikfrei und klimaneutral versandt. Pro verkauftem Artikel lassen Jenny Albrecht und Jordan Lewis als Mitglieder der Umweltschutzorganisation Ecologi zudem einen Baum pflanzen. Sobald das Geschäft angelaufen ist, möchten die beiden selber Klimakompensationsprojekte begleiten.

Das handelsübliche Flüssigshampoo beinhaltet umweltschädlichen Mikroplastik. Diese Shampoo-Seifen sind derzeit als Alternativen hoch im Trend. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 27. Oktober 2021)

Das Sortiment reicht von Pflegeprodukten über Wohnaccessoires, Küchenutensilien bis hin zu Baby- und Reinigungsartikeln. «Wir versuchen, möglichst breit aufgestellt zu sein, damit unsere Kundschaft ohne Mehraufwand an nachhaltige Produkte gelangt, anstatt sie auf verschiedenen Seiten oder in den wenigen Concept-Stores zusammenkaufen zu müssen», sagt Jordan Lewis.

«Indem das Kauferlebnis bei uns möglichst niederschwellig ist, können wir hoffentlich mehr Menschen dazu bewegen, nach und nach ihren Lebensstil zu verändern.»

Als erst vor sieben Wochen neu lanciertes Unternehmen wirft Parapura noch keinen Gewinn ab, von dem es sich leben liesse. Jenny Albrecht arbeitet darum Vollzeit, Jordan Lewis ist Vollzeit-Papa. Die Bestellungen verpacken sie nach Feierabend und an Wochenenden im eigenen Wohnzimmer. Lewis: «Klar ist das streng. Aber wir brennen für diese Sache.» Die beiden träumen davon, das Sortiment weiter auszubauen und irgendwann einen eigenen Laden zu eröffnen.

Das Parapura-Sortimen zählt auch Mehrwegprodukte für unterwegs. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 27. Oktober 2021)

Die Schweiz holt erst noch auf

Die meisten Produkte im Sortiment stammen von ausserhalb der Schweiz. Die beiden versuchen aber, ausländische Artikel schrittweise mit jenen lokaler Labels zu ersetzen, wie Jenny Albrecht sagt. Das sei aber nicht so einfach, denn:

«Die Schweiz holt in Sachen Zero Waste erst noch auf.»

Das habe wohl damit zu tun, dass hierzulande die Verschmutzung weniger sichtbar sei. Im Vergleich zu anderen Ländern gebe es hier keine total vermüllten Flussufer. Trotzdem dürfe sich die Schweiz nicht aus der Verantwortung ziehen. Das zeige beispielsweise die Erhebung des «Earth Overshoot Day» dieses Jahres: Würden alle Menschen auf der Welt so leben, wie es die Schweizer Bevölkerung tut, bräuchte das die Ressourcen von 2,8 Erden pro Jahr. Das liegt deutlich über dem globalen Durchschnitt. In diesem Gedankenspiel wären die Ressourcen unserer Welt fürs aktuelle Jahr schon am 11. Mai aufgebraucht gewesen.

