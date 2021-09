Coronamassnahmen Zertifikatspflicht für Zuger Sporthallen sorgt für Klarheit Hallensportklubs bewerten die 3-G-Vorgabe mehrheitlich positiv. Kompliziert wird es jedoch in Verbindung mit Eishockey. Marco Morosoli und Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Unihockeyklub Zug United informieren Besucherinnen und Besucher der Kantonsschulhalle auch mittels Zetteln. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Seit dem 13. September ist auch der Zutritt zu Sporthallen an die Zertifikatspflicht gebunden; für alle ab 16 Jahren, egal ob zu Trainings oder zu Partien. Stichproben unserer Zeitung am vergangenen Wochenende haben gezeigt: Die Vereine setzen die Vorgaben des Bundes respektive ihrer Verbände um. So etwa bei den NLA-Unihockey-Spielen von Zug United in der Zuger Kantonsschulhalle. Oder auch bei den Handballerinnen des LK Zug (LKZ) in der Sporthalle.

Sie führten die 3-G-Regel bereits am Wochenende vor der schweizweiten Zertifikatsausweitung ein. Dies gemäss der Geschäftsstellenleiterin Irene Spieler, um den Kioskbetrieb vom ersten Heimspieltag der Saison, an dem mehrere Teams nacheinander spielen, führen zu dürfen. Das wäre unter den vorherigen Vorgaben nicht möglich gewesen. Irene Spieler erklärt:

«Der Kiosk ist neben den Eintrittstickets an Spielen unserer ersten Mannschaft eine wichtige Einnahmequelle für den Verein.»

Auch Sporthallen sind Innenräume

Mittlerweile habe sich gezeigt, dass die Einlasskontrolle mittel Zertifikats wegen der Eindeutigkeit der Vorgaben vorteilhaft sei. «Jeder weiss damit, woran er ist.» Das Verlangen der 3-G-Bescheinigung am Eingang stosse auf breites Verständnis, «schliesslich gilt das ja für jeden Innenraum», sagt Irene Spieler. Das Verständnis ist anscheinend so gross, dass selbst absurd anmutende Situationen klaglos hingenommen werden. Wie am vergangenen Samstag, als die Spielerinnen eines Teams, das in der Meisterschaft der unter 14-Jährigen mittut, sich brav in eine Reihe gestellt hätten, um ihren Ausweis zu zeigen.

Die Besucher und Besucherinnen von Hallensportarten werden beim Eingang geprüft und müssen ein Covid-Zertifikat vorweisen.

Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Für den Verein stelle die Umsetzung keine neue Herausforderung dar. «Letzte Saison mussten wir jeden Zuschauer erfassen, da machen die Überprüfungen des Zertifikats und eines Ausweises keinen grossen Unterschied», sagt Irene Spieler. Generell gelte für die Verantwortlichen im LKZ seit eineinhalb Jahren die Devise:

«Wenn die Pandemie uns etwas lehrt, dann ist das Flexibilität.»

Im Volleyballclub Steinhausen (VBCS) sind in erster Linie die Trainerinnen und Trainer in der Pflicht. Denn ihnen obliegt die Kontrolle der Zertifikate aller Personen in der Halle, die über 16 Jahre alt sind. Sie können diese Aufgabe jemandem übertragen. Dieses System klappe gut, sagt der Covid-Verantwortliche im VBCS Roland Heini. Die Probe stand am vergangenen Wochenende aus, als der Verein zum Turniertag für Nachwuchsteams in die Sunnegrundhalle lud.

Laut Heini waren insgesamt rund 100 Zuschauer zugegen. Dank Bändel am Handgelenk bereits Kontrollierter konnte man den Überblick behalten. Roland Heini habe einen Mann wegweisen müssen, der kein Zertifikat und sich «an der Kontrolle vorbeigeschlichen» hatte. Heini sagt:

«Nach einem kurzen Wortwechsel verliess er die Halle.»

Er ist überdies im Zürcher Volleyballverband für den Spielbetrieb zuständig. Im Nachbarkanton seien drei Teams zurückgezogen worden, weil zu viele Spieler kein Zertifikat hatten und daher zu wenig für Matches zur Verfügung standen. Auch in der Region Innerschweiz soll es zu Rückzügen gekommen sein. In Steinhausen jedenfalls freuten sich alle Teams, dass sie «endlich wieder Volleyball spielen können».

Auf dem Ausseneisfeld ohne 3-G-Bescheinigung

Nicht ganz so eindeutig gestaltet sich die Situation für die Kunsteisbahn Zug AG (KEB). Derzeit kämpfen deren Geschäftsführer Daniel Wiederkehr und sein Team auf zwei Ebenen gleichzeitig. Einerseits sind sie darum bemüht, dass ab dem kommenden Samstag die Saison 2021/22 auf dem Aussenfeld beginnen kann und andererseits müssen sie die bestehenden Schutzkonzepte immer wieder an die wechselnden behördlichen Vorgaben anpassen.

Solche Schilder stehen bei Eingängen zu Sporthallen. Wie auch beim Handballspiel LK Zug - Yellow Winterthur. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021) / Luzerner Zeitung

Die gute Nachricht für Schlittschuhläuferinnen und -läufer gemäss Daniel Wiederkehr: «Es bestehen aktuell keine Einschränkungen auf dem Ausseneisfeld.» Dieser Freipass gilt nicht mehr, wenn die Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer die Garderobe betreten. Dort heisst es ab einem Alter von 12 Jahren «Maske auf». Diese Weisung gilt für ausnahmslos alle öffentlich nutzbaren Innenräume.

Plausch-Eishockeyspielen bleibt auf der Strecke

Auf der Strecke bleibt allerdings ein anderes Angebot: das «Knebeln» in der Academy-Arena, also das Plausch-Eishockeyspielen. Wenn sich zum Beispiel Vater und Sohn gemeinsam auf dem Eis duellieren wollen, dann ist dies vorderhand nicht möglich. Wie der KEB-Betriebsleiter Wiederkehr erklärt, können derzeit nur beständige Gruppen von maximal 30 Personen über 16 Jahre, Schulen und Vereine Inneneisflächen mieten. Die genauen Vorgaben hat die KEB auf www.bossard-arena.ch aufgeschaltet und passt sie bei Bedarf an. Wie lange das vorgenannte Regime gilt, ist unklar.

Auch für den nicht professionellen Spielbetrieb des EV Zug musste die Organisation ein Schutzkonzept erarbeiten. Dieses orientiert sich natürlich an den Vorgaben der KEB. Der Verband Swiss Icehockey Federation hat vorab ein umfangreiches Reglement erarbeitet. Der EVZ hat dieses entschlackt. Bei Spielen ist der Verband bestrebt, den Körperkontakt zu beschränken. Im EVZ-Papier ist ferner zu lesen, dass nur wer symptomfrei ist, trainieren oder spielen darf.

Aufenthalt in der Garderobe minimieren

Wie auch im Schutzkonzept der Kunsteisbahn sind in allen Innenräumen Masken ab 12 Jahren Pflicht. Auf eine ausgiebige Dusche sei zu verzichten, der Aufenthalt in der Garderobe zu minimieren. Allerdings ist Publikum beim Spielbetrieb vorderhand ausgeschlossen. Das Wichtigste sei jedoch, so ist im EVZ-Konzept zu lesen: «Wir können weiter trainieren und spielen.» Zur Erinnerung: Die Saison 2020/21 ist auf Breitensportebene komplett ausgefallen.