Zeugenaufruf: In Cham wurde eine Grillstelle verunreinigt Unbekannte haben eine grosse Unordnung bei einer Waldgrillstelle in Cham hinterlassen und einen Einkaufswagen angesengt. 24.02.2020, 10.01 Uhr

Die verwüstete Grillstelle im Städtlerwald in Cham.

(cro) Eine unbekannte Täterschaft hat den Grillplatz «Spiess» im Städtlerwald in Cham verunreinigt. Sie hinterliess diverse Kleinabfälle sowie zwei Einkaufswagen, heisst es in der Medienmitteilung der Zuger Polizei. Eine entsprechende Meldung sei am Sonntagmittag, 23. Februar, eingegangen. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten zudem fest, dass einer der beiden Einkaufswagen durch den Einfluss von Hitze beschädigt worden war. Der oder die Verursacher müssen sich wegen Verunreinigung des Waldes durch Kleinabfälle sowie wegen der entwendeten und beschädigten Einkaufswagen verantworten.